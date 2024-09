PRM Seguros: Auge de los vehículos eléctricos en México demanda que las aseguradoras adapten su oferta

/COMUNICAE/

Los vehículos eléctricos plantean desafíos únicos, desde los costos de reparación hasta la protección de sus componentes, pero también representan una oportunidad increíble para el sector

A medida que México acelera la transición hacia los vehículos eléctricos (EVs por sus siglas en inglés), la importancia de contar con un seguro especializado para vehículos eléctricos se hace más evidente. El mercado mexicano ha experimentado un crecimiento significativo en la adopción de este tipo de vehículos, impulsado por preocupaciones ambientales, incentivos gubernamentales y crecientes compromisos corporativos con la sustentabilidad. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de la necesidad de soluciones de seguros personalizadas que aborden los riesgos y beneficios únicos asociados con los vehículos eléctricos.

Según datos de la industria, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en México crecieron un 49,4% en 2023 (Frotcom. The future of EV adoption in Mexico), y esta tendencia no muestra signos de desaceleración. Solo en enero de 2024, los vehículos eléctricos representaron el 6,6% de todas las ventas de vehículos (Mexico Business). El aumento en la propiedad de vehículos eléctricos también ha provocado un fuerte aumento en las pólizas de seguro para estos vehículos, lo que refleja una creciente conciencia de las necesidades de cobertura específicas que enfrentan los propietarios de vehículos eléctricos.

Los vehículos eléctricos presentan desafíos específicos en materia de seguros. Desde el costo de las reparaciones especializadas hasta los riesgos relacionados con los daños a la batería, las aseguradoras deben adaptarse a este panorama cambiante. Por ejemplo, el costo promedio de reparación de un vehículo eléctrico suele ser más alto que el de un vehículo con motor de combustión interna tradicional debido a la necesidad de piezas y la capacitación especializada para el personal de servicio. Además, los costos iniciales más altos de los vehículos eléctricos y sus componentes asociados significan que la cobertura contra robo y colisión debe calibrarse para proteger adecuadamente tanto a los consumidores como a las aseguradoras.

A pesar de estos desafíos, el mercado de seguros para vehículos eléctricos en México presenta oportunidades significativas. Con incentivos gubernamentales que fomentan la adopción de vehículos ecológicos y el aumento de las inversiones en infraestructura, la necesidad de soluciones de seguros para vehículos eléctricos es fundamental. Las aseguradoras que puedan ofrecer pólizas personalizadas se beneficiarán de la creciente demanda de movilidad eléctrica.

«A medida que México avanza rápidamente hacia los vehículos eléctricos, la necesidad de un seguro especializado nunca ha sido más urgente. Los vehículos eléctricos plantean desafíos únicos, desde los costos de reparación hasta la protección de sus componentes, pero también representan una oportunidad increíble. Esto es más que un cambio comercial; se trata de contribuir a un futuro sustentable y, al mismo tiempo, garantizar que los clientes estén completamente protegidos a medida que adoptan esta nueva tecnología», comentó Erick Michael Hernández, director general y fundador de PRM Seguros.

Conforme la adopción de vehículos eléctricos continúa aumentando, la industria de seguros en México debe evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de los conductores. Los próximos años serán cruciales para dar forma al futuro del seguro de vehículos eléctricos, y las empresas que innoven y se adapten serán las que más se beneficiarán.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae