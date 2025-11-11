PREXCO celebra 20 años de servicio y esperanza a la comunidad latina

Veinte años de historia respaldan a PREXCO en su misión de acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles de la vida: la pérdida de un ser querido lejos de su país de origen. A lo largo de estas dos décadas, ha sido un lazo de amor y solidaridad entre los migrantes en Estados Unidos y sus familias en América Latina, brindando tranquilidad, respeto y humanidad en cada repatriación

LATINOAMÉRICA (Noviembre 11 de 2025). Veinte años después de su fundación, PREXCO reafirma su compromiso de acompañar a las familias latinas que enfrentan uno de los momentos más difíciles de la vida: la pérdida de un ser querido lejos de casa. Durante dos décadas, la empresa ha sido un puente de amor y solidaridad entre los migrantes en Estados Unidos y sus raíces en América Latina, brindando tranquilidad, respeto y humanidad en cada repatriación.

«Cuando iniciamos este proyecto en 2005, lo hicimos pensando en esas familias que no sabían a quién acudir cuando alguien moría fuera de su país», recordó Jorge Iván Ospina, uno de los fundadores de PREXCO. «Nos movía el deseo de que ningún latino se sintiera solo en ese momento tan doloroso. Que supieran que había una empresa dispuesta a responder con empatía, eficiencia y compromiso».

Desde entonces, PREXCO ha acompañado a miles de familias en su proceso de despedida, convirtiéndose en un referente en el servicio de repatriación funeraria en Estados Unidos. Con presencia en más de 18 países de Latinoamérica, la empresa ofrece soluciones integrales que van desde la asistencia legal y logística hasta el acompañamiento emocional, siempre con el sello de calidez humana que la distingue.

Jorge Iván Ospina destacó que el crecimiento de PREXCO no ha sido casualidad, sino el resultado de una vocación auténtica de servicio. «No se trata solo de trasladar un cuerpo. Se trata de llevar a una persona de vuelta con los suyos, de cerrar un ciclo con dignidad y amor. Esa es la esencia de PREXCO».

Durante la pandemia del COVID-19, la empresa enfrentó uno de sus mayores desafíos. Las restricciones aéreas y sanitarias obligaron a reinventar procesos, reforzar la comunicación con las familias y adaptar los protocolos a una situación global inédita. Sin embargo, lejos de detenerse, PREXCO consolidó su liderazgo, demostrando que su misión trasciende las dificultades. «Fue un momento de prueba para todos», comentó Ospina. «Pero también fue la confirmación de que nuestro trabajo tiene un sentido profundo. No podíamos fallarles a las familias que confiaban en nosotros».

A lo largo de estos veinte años, la empresa ha fortalecido su red de alianzas con funerarias locales, aerolíneas y consulados, garantizando que cada proceso se realice con eficiencia, transparencia y respeto. Además, ha invertido en innovación tecnológica para ofrecer atención 24/7, seguimiento personalizado y planes accesibles para todo tipo de familias.

PREXCO no solo ha crecido en números, sino en propósito. Hoy se consolida como una organización que entiende la diversidad cultural latina y la importancia de acompañar cada tradición, cada fe, cada forma de despedir. «Nuestro equipo se prepara para brindar más que un servicio: brindamos consuelo, comprensión y respeto. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia, una familia, una vida que merece ser honrada», declaró Ospina.

Como parte de su visión de futuro, PREXCO se encuentra trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos orientados a fortalecer su compromiso con la innovación y el acompañamiento humano en los momentos más importantes de la vida. «El propósito es seguir evolucionando con empatía, cercanía y profesionalismo», expresó Ospina. «Buscamos ofrecer soluciones que respondan a las nuevas necesidades de las familias, siempre manteniendo los valores que distinguen a PREXCO desde sus inicios».

Detrás de cada servicio que ofrece PREXCO hay historias reales, cargadas de emociones y de despedidas que trascienden fronteras. Una de esas historias es la de Claudia Ramírez, quien recuerda con gratitud el apoyo que recibió cuando perdió a su hermano en el extranjero:

«Mi hermano Javier trabajó varios años en el extranjero y contrató los servicios de PREXCO, y recuerdo que una vez, en una de nuestras pláticas, me dijo: ‘Si algún día me pasa algo lejos de casa, ellos sabrán qué hacer’. Nunca imaginé que esas palabras se volverían tan reales. Javier falleció repentinamente en Texas, donde trabajaba desde hacía poco más de un año. Era soltero, sin hijos, y yo no tenía manera de viajar a Estados Unidos para hacer los trámites. Me sentía completamente perdida, sin saber a quién acudir ni cómo empezar.

Entonces recordé lo que él me había dicho, busqué el número de PREXCO y llamé. Desde ese momento, todo cambió. En un momento tan difícil para mi familia y para mí, me atendieron con una calidez que no esperaba. Me explicaron el proceso con paciencia, se encargaron de los permisos, del contacto con las autoridades locales y del traslado completo hasta nuestro pueblo en Zacatecas. Días después, cuando llegó el cuerpo de mi hermano, sentí que él había cumplido su promesa: había vuelto a casa, y fue precisamente la empresa en la que confió la que lo trajo de regreso. Hoy no tengo palabras para agradecer a PREXCO. No solo hicieron posible algo que parecía imposible, sino que lo hicieron con respeto, empatía y humanidad. Mi hermano está en casa, y eso no tiene precio.» —Claudia Ramírez, Zacatecas, México.

Al cumplir 20 años, PREXCO mira hacia el futuro con optimismo. Sus proyectos incluyen ampliar la cobertura a nuevas comunidades, incorporar servicios digitales de atención inmediata y fortalecer su presencia en América del Norte y el Caribe. «Seguiremos evolucionando —concluyó el fundador—, pero sin perder nunca el corazón de lo que somos: una empresa creada por latinos para latinos, con la misión de servir y acompañar incluso en el adiós».

Con dos décadas de historia, PREXCO invita a la comunidad latina y al público en general a conocer más sobre su labor y el impacto que ha tenido en miles de familias a lo largo de América. A través de su página web y redes sociales, los visitantes pueden conocer los testimonios reales de las familias que han sido acompañadas por la empresa, así como los distintos servicios que ofrece para brindar tranquilidad, respeto y respaldo en los momentos más difíciles. PREXCO continúa escribiendo su historia con el mismo propósito que la vio nacer: servir con humanidad y unir corazones más allá de las fronteras.

Contacto

Nombre contacto: Mauricio Palacios

Descripción contacto: PREXCO Planes Funerarios Internacionales

Teléfono de contacto: 1 800-550-6842

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico