AliExpress impulsa el comecio electrónico local con un festival de descuentos

AliExpress continúa fortaleciendo su compromiso con el crecimiento económico local, impulsando a pequeñas y medianas empresas en todo México. A través de diversas iniciativas enfocadas en la expansión de vendedores locales, mejoras logísticas, innovación en su plataforma y el lanzamiento de Local+

Conocido originalmente como el «Día del Soltero» en China, el 11.11 se ha convertido en el festival de descuentos más grande del mundo, un evento que cada año reúne a millones de personas para celebrar la emoción de comprar y descubrir nuevas tendencias.

Este 2025, AliExpress México redefine el 11.11 con «AliExpress1111Fandomiza», una propuesta que celebra las comunidades que dan vida a su plataforma como gamers, coleccionistas, fanáticos del K-pop, la cultura pop, la ciencia ficción y la tecnología; además de invitarlos a vivir esta fecha como un espacio para compartir sus pasiones.

Además de esta celebración en comunidad, AliExpress fortalece su compromiso con los negocios locales a través de Local+, una nueva propuesta enfocada en impulsar el comercio nacional. Local+ ofrece envíos y devoluciones gratuitas, además de incorporación sin comisiones para nuevos vendedores, garantizando una experiencia ágil tanto para compradores como para emprendedores mexicanos.

Para hacerlo posible, AliExpress ha ampliado su red logística en México, cubriendo ahora el 95 % de los códigos postales del país. Además, se han incorporado nuevas rutas de entrega con mayor protección de compensación, ayudando a los vendedores a ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Durante el 11.11 (del 11 al 19 noviembre), el Buen Fin y Black Friday (del 20 de noviembre al 3 de diciembre), los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta 90 %, envío gratis, entregas en tan solo tres días y beneficios exclusivos con DiDi Pay. Además, podrán participar en experiencias interactivas como Shake and Hit, con las que podrán ganar cupones y recompensas sorpresa.

Este año, AliExpress convierte el 11.11 en algo más que un día de descuentos: una celebración de las pasiones que unen y una oportunidad para disfrutar de la tecnología, la cultura y la creatividad que inspiran a cada fandom.



Source: Mexicomex Comunicae