Préstamo Ya conecta a usuarios con el prestamista en línea de mayor aprobación en México

Préstamo Ya, plataforma mexicana de comparación de crédito en línea, ha ampliado su red a más de 60 prestamistas verificados y dirige a cada usuario hacia la institución con mayor probabilidad de aprobación dentro de su red, eliminando el proceso de solicitar crédito en múltiples lugares por separado

Préstamo Ya (https://prestamoya.mx), plataforma mexicana de comparación de préstamos en línea, ha ampliado su red de prestamistas verificados a más de 60 instituciones financieras, entre las que se incluyen entidades reguladas ante la CONDUSEF y supervisadas por la CNBV.

La plataforma dirige a cada usuario hacia el prestamista con la tasa de aprobación más alta dentro de su red en el momento de la consulta. De esta forma, el solicitante evita el proceso habitual de acudir a cada institución por separado, práctica que puede generar múltiples consultas al Buró de Crédito y retrasar la obtención del financiamiento.

«El problema más frecuente al buscar un préstamo en México no es la falta de opciones, sino el tiempo y el desgaste que implica aplicar a cada institución de forma individual», señaló Gabriela Ruiz, analista de productos financieros digitales de Préstamo Ya. «Nuestra plataforma concentra más de 60 prestamistas verificados en un solo lugar y lleva al usuario directamente hacia el que tiene mayor probabilidad de aprobar su solicitud en ese momento».

La red cubre distintas categorías de crédito: préstamos personales de corto plazo, créditos con respaldo de nómina y líneas de crédito emitidas por fintechs sin requisito de garantía física. Los montos disponibles a través de la plataforma van de 1,000 a 150,000 pesos mexicanos, con plazos de una semana hasta 36 meses según el prestamista.

Préstamo Ya verifica cada institución listada contra el registro SIPRES de la CONDUSEF o el organismo regulador correspondiente antes de incluirla en su red. Las entidades que no mantienen un estatus regulatorio activo son retiradas del listado de forma continua.

Los usuarios no pagan ninguna comisión por acceder a la comparación; el modelo de negocio se basa en acuerdos de referencia con los prestamistas participantes.

El mercado de crédito en línea en México ha crecido de forma sostenida desde 2020, impulsado por el auge de prestamistas fintech orientados a dispositivos móviles y por la mayor demanda de productos de desembolso rápido entre consumidores sin acceso a sucursales bancarias tradicionales. La posibilidad de comparar la Tasa Anual Total y las condiciones de varios productos en un solo sitio representa una ventaja concreta para el solicitante en un mercado con más de 60 opciones activas de crédito digital.