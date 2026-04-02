Cotidiana llega a México: una nueva forma de vivir el hogar

Bed Bath & Beyond evoluciona a Cotidiana, una propuesta que responde a las nuevas dinámicas de vida en casa. La marca inaugura esta nueva etapa el 27 de marzo en su tienda de City Shops Del Valle, en Ciudad de México

El hogar ha dejado de ser un espacio estático para convertirse en el escenario donde ocurre todo: trabajo, descanso, bienestar y convivencia. En este contexto, Bed Bath & Beyond en México presenta Cotidiana, una evolución que refleja una manera más flexible, cercana y actual de vivir los espacios, alineada con las nuevas dinámicas de las personas y sus hábitos.

Más que un cambio de nombre, Cotidiana representa una nueva forma de entender el día a día: una donde la funcionalidad y el estilo conviven con naturalidad, y donde cada rincón del hogar se adapta a quienes lo habitan, acompañando sus rutinas, necesidades y momentos más importantes.

«Hoy más que nunca, el hogar es el centro de la vida de las personas. Cotidiana va de la mano con esta transformación ofreciendo soluciones que se adapten a la rutina real de las personas, a sus cambios y a su forma única de habitar sus espacios», comentó Álvaro Mora Sevilla, director general de Cotidiana.

Esta transformación se llevará a cabo de manera gradual en todo el país, con la renovación de tiendas, identidad visual y experiencia de marca, incorporando una propuesta más cercana, accesible e inspiradora para los consumidores. La primera apertura bajo este nuevo concepto tiene lugar el 27 de marzo en City Shops Del Valle, marcando el inicio de una etapa que busca fortalecer la conexión con los consumidores mexicanos.

Con una propuesta que equilibra practicidad, diseño y cercanía, Cotidiana reafirma su compromiso de seguir formando parte de los hogares en México, evolucionando junto con ellos.

Porque al final, los espacios cambian, pero lo que se vive en ellos es lo que realmente los define.

Para más información, visitar https://cotidiana.com.mx/