Portugal lidera o boom do café de especialidade e marca presença na 4ª edição dos My Coffee Awards em Barcelona

Na 4ª edição dos My Coffee Awards, o maior encontro ibérico de café de especialidade, que decorrerá entre 7 e 9 de novembro, em Barcelona.

O café de especialidade é hoje um dos setores mais dinâmicos da gastronomia europeia, e Portugal está na linha da frente dessa revolução.

Com um consumo que ultrapassa 5 kg por pessoa por ano (entre os dez países com maior consumo mundial) e uma média impressionante de uma cafetaria por cada 160 habitantes, face às 400 da média europeia, o país consolida-se como referência europeia no consumo fora de casa e na cultura do café de qualidade.

A força deste movimento refletir-se-á na 4ª edição dos My Coffee Awards, o maior encontro ibérico de café de especialidade, que decorrerá entre 7 e 9 de novembro, em Barcelona. O evento reunirá mais de 15.000 visitantes, 80 marcas expositoras e especialistas de mais de 10 países, com Portugal e Espanha como protagonistas.

Portugal em destaque

A edição de 2025 contará com uma forte representação portuguesa, liderada pelos reconhecidos So Coffee Roasters e 7G Roasters, dois nomes centrais da nova geração de torrefações nacionais.

A sua presença reforça o papel de Lisboa e Porto como polos de referência na cena europeia do café de especialidade, criando uma ponte direta com a comunidade de baristas, produtores e torrefadores de Barcelona.

Durante o festival, os visitantes poderão provar cafés de renome internacional gratuitamente, uma oportunidade única para os coffee lovers conhecerem o melhor do panorama atual.

My Coffee Guide: a ‘Guia Michelin’ do café

Um dos momentos mais aguardados da edição será o lançamento da My Coffee Guide, o primeiro sistema internacional de avaliação de cafeterias de especialidade, criado por Rafael Maggion e André Barretto.

Inspirada no modelo da Guia Michelin, a nova plataforma introduz um sistema de classificação por grãos de café que reconhece a qualidade, a hospitalidade e a consistência da experiência.

A apresentação oficial está marcada para o sábado, 8 de novembro, com uma sessão dedicada à metodologia e aos critérios de avaliação que prometem definir um novo padrão global para o setor.

Inclusão, inovação e talento feminino

Pela primeira vez, os My Coffee Awards irão acolher o Campeonato Feminino de Baristas (IWCA), uma competição inédita dedicada a celebrar o talento das mulheres do setor.

Entre as participantes confirmadas estão Mariana Duque, Romina Arroyo López, Yarlys Barceló, Rocío Castro, Sonia Vaquero Hernando, María Olivia Fernández, Lorena García Martínez, Sandra Moreno, Catalina Heredia Medina e Monserrat Cornet.

Uma iniciativa que reforça o compromisso do festival com a equidade, a diversidade e o reconhecimento do papel essencial das mulheres no café.

Novidades 2025: cultura, competição e experiências

The Champions Room

Com o apoio da Timemore e da Sibarist, esta sala reunirá campeões internacionais de várias disciplinas do café. Entre os nomes confirmados estão Boram Um (Brasil), Michail Dimitrakopoulos (Grécia), Eline Ferket (Áustria), Andrea Batacchi (Itália), Teodora Pitis (Roménia), Roosa Lyydia (Reino Unido), Luiz Motta (Portugal) além dos campeões espanhóis Laura Coe, Junzhi Liu e Miguel Lamora Bárcena.

Corner Experimental: Café & Cultura Urbana

O festival continua a quebrar moldes com um espaço lifestyle que funde café e cultura contemporânea: flash tattoos, sessões de beleza express, leituras de mãos e bebidas de autor num ambiente criativo e imersivo.

Oatly & Coffee Drinks

A marca sueca Oatly terá presença destacada com gelados exclusivos e bebidas plant-based assinadas por baristas internacionais, reforçando a ligação entre inovação e sustentabilidade no setor.

Formação e networking

O programa educativo de 2025 inclui workshops sobre água (DART Caffeine), formações com Oatly e treinos avançados de torra com Loring.

Além disso, o evento acolherá as competições oficiais da Specialty Coffee Association (SCA) — Latte Art e Cup Tasters —, bem como campeonatos próprios de baristas e torrefadores, reforçando a vertente formativa e profissional do festival.



