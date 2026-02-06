Peligro: 41 % de las empresas mexicanas aún protege sus datos con contraseñas simples, señala Incode

65 % de las organizaciones se sienten preparadas ante amenazas, pero realizan inversiones mínimas en seguridad. Es indispensable pensar en la autenticación multifactor y en la inteligencia artificial defensiva

En México, una de cada cuatro grandes empresas y 11 % de startups reportan ataques diarios en términos de ciberseguridad. Estas cifras sobresalen en un panorama de incidentes inadvertidos y una «falsa sensación» de protección, donde 41 % de las organizaciones todavía confía en contraseñas tradicionales.

De acuerdo con el estudio «Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad», elaborado por Incode y Endeavor, la preocupación se extiende por toda América Latina.

Aunque 65 % de las organizaciones en la región afirman sentirse preparadas ante las amenazas cibernéticas, la mayoría apela a inversiones mínimas en seguridad, acciones reactivas y una visión estrictamente de defensa, no como «una condición estratégica para el desarrollo económico y la construcción de confianza en la era digital».

Más allá de cambiar contraseñas periódicamente

Para Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode Technologies, conmemoraciones como el Día de Internet Segura (10 de febrero) son ocasiones ideales para incentivar tanto a emprendedores como a corporativos a abrazar la transformación digital de manera responsable; y esto para nada se logra con contraseñas alfanuméricas.

Hoy, sostiene Amper, es indispensable pensar en la autenticación multifactor (MFA, por sus siglas en inglés). «Pensemos en un mundo en el que cada persona posee una identidad única, centrada en la privacidad», apunta. Aunado a ello, es clave capacitar con frecuencia a todo el personal, ya que el principal riesgo es el factor humano.

Otra recomendación crucial es recurrir a métricas y monitoreo avanzado, mediante herramientas como la inteligencia artificial defensiva, para identificar vulnerabilidades de manera oportuna, agilizar la capacidad de respuesta y hasta gestionar riesgos de terceros.

Y al abordar la seguridad de la información como un asunto de «resiliencia cibernética» y no como un mero esquema de defensa, añade Amper, las organizaciones lo integrarán como un proceso continuo de negocio. Esto implica alinear dicha visión con la estrategia corporativa y la cultura organizacional.

Por último, Iñigo Castillo, gerente general de Incode para América Latina, subraya la importancia de contar con responsables que incorporen la estrategia interna con la de los socios y aliados externos, a fin de afianzar una cooperación intersectorial que eleve la madurez cibernética y apuntale la seguridad digital de las empresas mexicanas.

Acerca de Incode

Incode Technologies es la empresa líder en verificación y autenticación de identidad que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología propia, completamente automatizada, y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, al mismo tiempo que previenen el fraude y agilizan los procesos de onboarding. Esta estrategia única permite que las empresas se adelanten a amenazas emergentes, como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento. Incode ha recaudado más de 250M USD en inversión y cuenta con la confianza de empresas globales en los sectores de servicios financieros, gobierno, salud, retail y más. Para conocer más sobre Incode, visitar www.incode.com.