Cotemar consolida su liderazgo en Responsabilidad Social: recibe recertificación IQNet SR10

Cotemar es la primera empresa en México y la única del sector Oil & Gas en contar con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social certificado

Tras un riguroso proceso de auditoría externa realizado tanto en operaciones terrestres como costa afuera, Cotemar recibió oficialmente la recertificación de su Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, bajo la norma internacional IQNet SR10.

Esta distinción, otorgada por la casa auditora AENOR, avala la continuidad y excelencia de las prácticas de la compañía para el período 2026-2029. Con este logro, Cotemar reafirma su posición como la primera empresa en México y la única del sector Oil & Gas en contar con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social certificado, integrando este modelo como el eje central de su operación.

Bajo esta visión de mejora continua, la compañía ha definido una hoja de ruta enfocada en su fortalecimiento institucional, que contempla la ampliación del alcance de este Sistema de Gestión hacia nuevas líneas de negocio. Con este paso, Cotemar busca consolidar un modelo de gobernanza robusto y transversal que permee en cada proceso de la organización.

Asimismo, Cotemar reafirma su vanguardia en el sector al anunciar el inicio de la actualización a la versión 2024 de la Norma IQNet SR10. Este esfuerzo tiene como objetivo responder a los desafíos globales emergentes y fortalecer la integración de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en la toma de decisiones estratégicas.

Con más de 47 años de experiencia como aliado estratégico de la industria energética en México, Cotemar demuestra que su liderazgo no solo reside en la eficiencia operativa, sino en su capacidad para generar valor compartido y sostenible. Para este fin, la empresa cuenta con el sitio sostenibilidad.cotemar.com.mx, en el cual se transparentan y comparten las acciones, así como los resultados que respaldan el compromiso de la compañía con la sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial.

Cotemar es una compañía 100 % mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, la posicionan como una opción de referencia, colaborando con diversos clientes, ayudándoles a superar sus retos y maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por una cultura de colaboración y por convertir los retos en grandes oportunidades, Cotemar ejecuta proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, más de 46 años de trayectoria lo respaldan. «One stop to get it done, and done right».

Más información sobre Cotemar en su página web https://cotemar.com.mx/, y en sus perfiles de redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y Vimeo (https://vimeo.com/cotemar).