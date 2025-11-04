PayPal lanza solución de pagos omnicanal para las PyMEs mexicanas

«Punto de Venta PayPal» unifica ventas en línea y presenciales con un sistema más rápido, seguro y competitivo. Con esta integración, y una nueva terminal de pagos, PayPal refuerza su compromiso con las PyMEs mexicanas al ofrecer una experiencia flexible y unificada, dentro de una misma cuenta empresarial de PayPal. La solución permite a los negocios gestionar sus ventas en línea y en tienda desde una sola cuenta, con reportes consolidados y una experiencia de cobro más rápida y segura

PayPal presenta «Punto de Venta PayPal», su nueva solución omnicanal diseñada para simplificar la manera en que los negocios venden, cobran y gestionan sus operaciones tanto en línea como en su punto de venta físico.

Ocho de cada diez PyMEs consideran que el mejor modelo de negocio es aquel que combina ventas en tienda física y en línea (1), según un estudio de PayPal. Por esta razón, soluciones como «Punto de Venta PayPal» son cruciales para atender las nuevas dinámicas de consumo, fortaleciendo la estrategia omnicanal, y ofreciendo así una experiencia de compra fluida, tanto en línea como en puntos físicos.

«Con Punto de Venta PayPal buscamos que las PyMEs mexicanas puedan concentrarse en hacer crecer su negocio, no en gestionar distintos sistemas de cobro. Esta solución integra pagos en línea y en tienda física bajo una misma cuenta, con la rapidez, seguridad y confianza que distinguen a PayPal para fortalecer la operación de los negocios y acompañarlos en su crecimiento en un entorno cada vez más digital y competitivo», señaló Juan Bordes, vicepresidente y General Manager de PayPal Latinoamérica.

Una nueva experiencia de venta unificada

Entre los principales motivos de las PyMEs para integrar PayPal en sus procesos de venta, destaca el que 46 % prefiere contar con soluciones que simplifiquen sus operaciones, mientras que el 38 % de ellos, busca la optimización de su flujo de trabajo (1).

Los negocios buscan ser más eficientes y mejorar la experiencia de compra, y «Punto de Venta PayPal» responde a esta creciente demanda, ya que está pensada para facilitar el crecimiento de los negocios en todas sus etapas. A través de un proceso de activación más rápido y simplificado, los comercios pueden comenzar a vender casi de inmediato, sin necesidad de administrar distintas cuentas o sistemas para cada canal.

Esta solución ofrece una experiencia de cobro ágil y moderna y se integra fácilmente con la app de PayPal, facilitando pagos con tarjetas, billeteras digitales y smartphones. Además, permite ofrecer meses sin intereses, 3, 6, 9 y 12 meses, con planes de expansión hasta 18 MSI. Cabe destacar que, por lanzamiento, estará disponible a un precio promocional.

Por otro lado, la nueva máquina de cobro para ventas físicas presenta una nueva pantalla más grande, que mejora la experiencia y visualización del proceso de propinas; una terminal reforzada para mayor resistencia y durabilidad; mejores opciones de conectividad, ya que no depende únicamente de Bluetooth, al contar también con conexión por cable; y una base de recarga rediseñada para mejorar la experiencia de uso.

Con el lanzamiento de «Punto de Venta PayPal», la empresa refuerza su compromiso de continuar ofreciendo soluciones ágiles, flexibles y seguras, que facilitan el comercio para clientes y negocios en México.

Para más información, acceder a: https://www.paypal.com/mx/business/pos-system.

Acerca del estudio

«Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025», realizado en junio de 2025 con una muestra de 1,000 compradores en línea y 300 vendedores, analizando hábitos, percepciones y tendencias del comercio digital en México.



Source: Mexicomex Comunicae