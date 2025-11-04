El nuevo UCAV Gambit 6 de GA-ASI incorpora operaciones aire-tierra para el programa internacional CCA

General Atomics Aeronautical Systems presenta el Gambit 6, su nuevo UCAV multirrol que incorpora capacidades aire-tierra, ampliando el programa internacional de aeronaves de combate colaborativas (CCA)

La última iteración de la innovadora serie Gambit de vehículos aéreos de combate no tripulados (Unmanned Combat Air Vehicles, UCAV) de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) es el Gambit 6, una aeronave de combate colaborativa (Collaborative Combat Aircraft, CCA) que añade operaciones aire-tierra a su ya probada capacidad aire-aire. La plataforma multirrol está optimizada para misiones como guerra electrónica, supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD) y ataques de precisión en profundidad, lo que la convierte en una opción versátil para las necesidades de defensa en evolución.

Las fuerzas aéreas de todo el mundo están buscando CCA con capacidad aire-tierra para mejorar las capacidades operativas y hacer frente a amenazas emergentes en entornos negados. Gambit 6 está siendo desarrollado para satisfacer esta necesidad de adaptabilidad, escalabilidad y rendimiento específico para cada misión.

«Estas son amenazas reales y requieren soluciones reales», dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «La arquitectura modular y la bahía interna de armas con reducción de firma del Gambit 6 permiten una fácil integración de sistemas avanzados de autonomía, sensores y armamento, garantizando que la aeronave pueda adaptarse a una amplia gama de escenarios operativos».

Los fuselajes estarán disponibles para adquisición internacional a partir de 2027, con versiones europeas adaptadas a misiones entregables en 2029. GA-ASI está estableciendo alianzas industriales en toda Europa con el objetivo de proporcionar capacidades soberanas para todas sus plataformas.

La serie Gambit de GA-ASI prevé múltiples variantes de aeronaves de combate colaborativas (CCA) que pueden reconfigurarse rápidamente a partir de un núcleo común, permitiendo una alta comunalidad para una producción rápida y rentable a gran escala.

La serie Gambit es una familia modular de aeronaves no tripuladas diseñadas para satisfacer diversos requisitos de misión, incluidos inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); combate multidominio; entrenamiento avanzado y reconocimiento furtivo. Está construida sobre una plataforma central común que comprende una proporción significativa del hardware de la aeronave, incluidos el tren de aterrizaje, la aviónica base y el chasis. Esta base compartida reduce los costos, aumenta la interoperabilidad y acelera el desarrollo de variantes específicas de misión como el Gambit 6.

Mediante la aplicación de configuraciones especializadas y autonomía avanzada, las aeronaves Gambit ofrecen capacidades personalizadas que mejoran la eficiencia operativa, reducen costos y aumentan la supervivencia en entornos disputados. Una de las derivaciones del Gambit es el YFQ-42A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desarrollado como parte del esfuerzo de dicho servicio por desplegar un «wingman» no tripulado habilitado por IA. Basado en el concepto original del Gambit 2, el YFQ-42A está diseñado para complementar cazas tripulados como el F-35 y los sistemas Next-Generation Air Dominance (NGAD), ampliando la capacidad de detección, el armamento y la supervivencia en espacios aéreos disputados.

El concepto original de la serie Gambit fue anunciado hace tres años y se basaba en cuatro modelos. El Gambit 1 es una plataforma ágil de detección optimizada para larga duración. Gambit 2 añade la capacidad de portar armas aire-aire. El Gambit 3 es similar en apariencia al Gambit 2, pero optimizado para roles de combate aéreo adversario complejo; y el Gambit 4 es un modelo enfocado en reconocimiento de combate, sin cola y con alas en flecha. En 2024, GA-ASI anunció el Gambit 5, diseñado para operaciones de CCA basadas en embarcaciones.

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea de UAS Predator® ha operado durante más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía se dedica a ofrecer soluciones de larga duración y misión múltiple que proporcionan conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido. Más información en www.ga-asi.com.

