OfficeMax proyecta crecimiento de 50% en ventas usando PayPal para el cierre de 2025 en su eCommerce

La estrategia de Meses Sin Intereses ha sido clave para aumentar ventas, ingresos y ticket promedio. La integración de pagos a través de PayPal ha mejorado la seguridad del e-commerce de la empresa, reduciendo contracargos y aumentando la confianza del consumidor

OfficeMax ha fortalecido su estrategia de comercio electrónico mediante una colaboración clave con PayPal, lo que le ayudó a la cadena comercial de artículos de oficina y papelería a proyectar un crecimiento del 50% en ventas en línea al utilizar la plataforma como método de pago para el cierre de 2025*. Con un enfoque centrado en la experiencia del consumidor, la seguridad de las transacciones y la flexibilidad financiera, OfficeMax consolida su presencia en el ecosistema digital mexicano.

Desde sus primeras operaciones en línea, OfficeMax apostó por PayPal como socio tecnológico para facilitarle a sus clientes los pagos digitales. Gracias a una estrategia integral de Meses Sin Intereses (MSI) activada en temporalidades clave como Hot Sale, Regreso a Clases y El Buen Fin, la compañía logró aumentos exponenciales de doble dígito en sus ventas en línea, ingresos y ticket promedio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.*

«PayPal ha sido mucho más que un proveedor, ha sido un aliado estratégico. Su asesoría personalizada y la flexibilidad que nos ofrece para atender las necesidades de los clientes, nos ha permitido identificar qué promociones implementar, en qué momentos y bajo qué condiciones, cuidando siempre la satisfacción del cliente, ofreciendo una experiencia sencilla al consumidor y sin comprometer la rentabilidad del negocio», destacó Alyn Chavez, head de ecommerce de OfficeMax.

Entre los plazos de MSI más solicitados por los usuarios se destaca el de 6 meses, mientras que opciones como 12 o 18 meses se mantienen fuertes durante fechas de alto volumen de ofertas.* Esta flexibilidad ha contribuido a impulsar tanto la conversión como la recurrencia de compra.

La integración de PayPal también ha mejorado la seguridad del canal digital de OfficeMax al brindar tecnologías de tokenización de datos, monitoreo antifraude en tiempo real y los programas de Protección al Comprador** y al Vendedor***. Estas soluciones han sido clave para fortalecer la confianza del consumidor, reducir contracargos y sostener operaciones a gran escala durante eventos de alto tráfico.

Esta estrategia, sostenida y flexible, ha permitido activar promociones personalizadas que se adaptan a los diferentes momentos del año y necesidades del consumidor para hacer su vida más fácil y productiva, sin dejar de lado el factor seguridad como base de la confianza y la fidelización. «Ofrecer una experiencia de compra es tan importante como tener promociones activas que atraigan a los consumidores. En PayPal, entendemos que cada punto de contacto con los clientes debe generar confianza. Por ello, nuestras soluciones están diseñadas para ayudar a empresas como OfficeMax a enfocarse en crecer su canal digital de forma inteligente y con certidumbre.», señaló Bea Peinador, Head de Ventas Mid-Market de PayPal México.



Source: Mexicomex Comunicae