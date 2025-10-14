GA-ASI y Hanwha cierran un acuerdo para producir el sistema aéreo no tripulado,UAS Gray Eagle® STOL

La asociación permitirá ahorrar costes mediante la fabricación de una plataforma UAS única y flexible en Corea del Sur

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y Hanwha Aerospace, líder industrial de Corea del Sur, firmaron el 14 de octubre de un acuerdo para colaborar en el desarrollo del sistema aéreo no tripulado (UAS) Gray Eagle® Short Takeoff and Landing (GE STOL). Este acuerdo histórico marca el comienzo de una nueva fase en la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Corea, que va más allá de las estructuras tradicionales de alianza para ofrecer soluciones UAS de última generación, independientes de las pistas de aterrizaje, que maximizan las opciones de los comandantes ante las cambiantes exigencias de las misiones.

El acuerdo marca el inicio de un programa de desarrollo y producción conjunta entre GA-ASI y Hanwha, cuyo trabajo comenzará de inmediato. El GE STOL se ofrecerá a una base de clientes mundial, incluyendo el Ministerio de Defensa de Corea del Sur y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

En virtud del acuerdo, las dos empresas diseñarán y construirán un GE STOL representativo de la producción. El vuelo inaugural está previsto para 2027 y la primera entrega a los clientes para 2028. Con un prototipo financiado por GA-ASI ya en vuelo, el programa ha demostrado su capacidad para acelerar el proceso desde el desarrollo hasta la entrega. Aprovechando la base de confianza de Gray Eagle y las inversiones con visión de futuro, la asociación ofrece la vía más rápida y con menor riesgo para alcanzar la capacidad operativa. GA-ASI y Hanwha Aerospace colaborarán estrechamente durante toda la fase de diseño y establecerán una planta de producción en Corea del Sur para el montaje final y la fabricación del GE STOL, mientras que GA-ASI se encargará de la integración final. GA-ASI seguirá produciendo sus otros modelos Gray Eagle en San Diego.

«GA-ASI y Hanwha se comprometen a invertir en este proyecto y a desarrollar capacidades de desarrollo y producción en Corea del Sur», afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «Aprovecharemos la experiencia de ambas empresas para llevar rápidamente el Gray Eagle STOL a clientes de todo el mundo».

El Gray Eagle STOL es el único UAS de altitud media y larga autonomía de su clase que ofrece una verdadera independencia de la pista de aterrizaje, ya que puede operar desde superficies semi-mejoradas, incluyendo caminos de tierra, campos abiertos, playas y aparcamientos. Esto aumenta exponencialmente su empleo operativo al proporcionar capacidad multimisión para reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos (RSTA), contramedidas contra UAS y otras misiones, incluida la colaboración entre equipos tripulados y no tripulados (MUM-T), al tiempo que se aprovecha el enfoque de sistemas modulares abiertos de GE STOL.

Con el demostrador GE STOL, denominado Mojave, GA-ASI registró varios hitos aeronáuticos sin precedentes, incluida una demostración en 2024 en la que GA-ASI y Hanwha volaron el Mojave desde el buque de desembarco anfibio ROKS Dokdo (LPH-6111) de la Armada de Corea del Sur mientras navegaba por el mar frente a la costa de Pohang, Corea del Sur. También se ha lanzado y recuperado a bordo del portaaviones británico HMS Prince of Wales (2023), se han realizado pruebas de fuego real en el campo de pruebas de Yuma, Arizona (2024), y se han llevado a cabo operaciones en pistas de tierra (2023), lo que subraya los avances de GA-ASI en cuanto a independencia de pistas y flexibilidad operativa.

La iniciativa forma parte del plan de inversión estratégica de Hanwha en su negocio de UAS. Este compromiso, junto con el enfoque continuo de GA-ASI en los UAS, demuestra la estrategia de ambas empresas de invertir por adelantado en la demanda de los clientes, reduciendo el riesgo y los costes del ciclo de vida mediante el reparto internacional de costes, y garantizando la entrega puntual de soluciones UAS de última generación en Corea y en el extranjero.

«La producción conjunta de GE STOL en Corea del Sur y Estados Unidos creará puestos de trabajo y ayudará a Hanwha a captar talento en campos relacionados, además de fomentar nuestro ecosistema industrial nacional (coreano) de UAS. Hanwha está preparada para convertirse en una empresa integral de UAS capaz de ejecutar todo, desde el diseño hasta la producción y el mantenimiento, gracias a nuestras capacidades, que abarcan desde motores de aviones de combate hasta equipos de radar», afirmó Jae-il Son, presidente y director ejecutivo de Hanwha Aerospace.

Juntos, GA-ASI y Hanwha ofrecen una solución UAS de bajo riesgo, respaldada por inversiones e impulsada por la innovación, que proporciona a los comandantes una flexibilidad sin igual, más rápida y a un menor coste.

