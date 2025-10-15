Nuevo estudio de Xepelin muestra avances en madurez financiera

Xepelin identifica cuatro fuerzas macro que apoyan el avance en la madurez financiera. En 2025, las empresas no están usando el dinero para invertir en expansión, lo están usando para gestionar la incertidumbre y la operación del día a día

El día de hoy, en un evento ante una audiencia virtual, se presentó la segunda edición del estudio ‘Elevando la madurez financiera de las pymes Mexicanas’. Con la presencia del Mtro. Rodrigo Garza, Economista de la Universidad Panamericana, como invitado especial, Alejandro Toiber Country Manager de Xepelin, México, presentó el estudio. El evento fue moderado por Mariana Vázquez.

Destacó que pese a la incertidumbre que se vive en la economía global, cuatro fuerzas macroeconómicas y sociales impulsan el avance de la madurez general de las empresas pequeñas y medianas en el país, incluyendo: la facturación electrónica, el rigor fiscal y regulatorio, la asequibilidad de la IA y las herramientas financieras y finalmente, el cambio generacional a nivel directivo.

Con todo lo anterior, el directivo destacó que gestión financiera en las empresas mexicanas experimentó una transición significativa durante 2025 versus 2024. Explicó que Xepelin clasifica a las empresas en cuatro niveles de madurez (Reactiva, Organizado, Proactivo y Estratégico), destacó como hallazgo principal el hecho de que el nivel básico base se redujo en 16 puntos porcentuales, moviéndose de 40% a 24%. Con este cambio, aseguró que la pirámide de madurez se transformó en diamante.

El estudio enfatiza cómo la necesidad de mejorar su cumplimiento normativo ha funcionado como un catalizador positivo. Las empresas con mejor evolución convirtieron los requisitos regulatorios en una plataforma para la mejora de datos, al automatizar controles y utilizar los mismos estándares para auditorías y toma de decisiones, elevando así la fiabilidad de los modelos de IA. Alejandro Toiber, Country Manager de Xepelin México, vinculó esta disciplina a una cuestión de resiliencia y estrategia: «El avance en la madurez financiera de las pymes mexicanas se está transformando en una herramienta de resiliencia ante posibles imprevistos».

Si bien los avances se detectan de manera generalizada entre los encuestados, no todas las noticias fueron positivas. Por una parte, se detectó un cambio de orientación en el uso de capital, pasando de la «generación de nuevos ingresos» en 2024 hacia «capital de trabajo». Este ajuste es, según el reporte, la respuesta directa a la incertidumbre económica y a la presión de las cuatro fuerzas convergentes que obligaron a la evolución.

Por otro lado, se identificaron dos grandes brechas en la gestión, la primera es la concentración de la gestión financiera en manos de un dueño o directivo, casi 6 de cada 10 empresas (57%) continúan consolidando el control en la cúpula. «La falta de delegación y colaboración en las finanzas, expone a las empresas a mayor riesgo.» En segundo lugar, a pesar de que se detecta un gran optimismo con relación al año 2026, 73% se siente moderadamente o muy preparados ante un imprevisto, solo 28% realiza ejercicios de escenarios posibles y, aún menos, 12% realiza planes de contingencia.

Respecto al fenómeno del Nearshoring, el informe establece que la fiebre inicial de 2024 ha dado paso a un «aterrizaje a la realidad.» Toiber enfatizó, que aun con sus matices, el nearshoring es la mayor oportunidad en al menos una generación. Indicando que para participar efectivamente en ese contexto, la madurez financiera de un factor determinante: «Si la empresa no logra gestionar su capital de trabajo con precisión estratégica, corre el riesgo de quedarse fuera de las cadenas de valor que la relocalización está construyendo. La madurez es, en este contexto, un requisito de entrada».

En este contexto, Xepelin ha identificado la necesidad de ofrecer soluciones ágiles y accesibles que ayuden a las empresas a mejorar su toma de decisiones en tiempo real, especialmente en un entorno marcado por la incertidumbre económica. Las herramientas de financiamiento flexible y la inteligencia financiera son esenciales para ayudar a las pymes a optimizar su capital de trabajo, mejorar la visibilidad sobre sus flujos y gestionar riesgos. Esta es una clara oportunidad para Xepelin de seguir fortaleciendo su rol en el ecosistema de las pymes, proporcionando a los empresarios las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas que les permitan enfrentar los retos de la economía global a la vez que detectan y aprovechan oportunidades.

Como parte de su labor dentro del ecosistema de las pymes mexicanas, Xepelin confirma que el estudio de madurez financiera se mantendrá como una evaluación anual para continuar desarrollando las herramientas y conocimientos necesarios para elevar el nivel de gestión en el país.



