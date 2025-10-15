Chef Jorge Dumit celebra el Día del Chef en Alfredo Di Roma, restaurante de comida italiana en Polanco

Alfredo Di Roma, restaurante de comida italiana ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, celebra el Día del Chef este 20 de octubre de la mano del chef Jorge Dumit, quien honra la tradición culinaria italiana con el emblemático Fettuccine Alfredo y su propuesta de cocina elegante y auténtica

El restaurante de comida italiana Alfredo Di Roma se ha consolidado como una de las principales opciones para quienes buscan disfrutar de la auténtica comida italiana en la Ciudad de México. Su propuesta combina tradición, sabor y calidad, ofreciendo a los comensales una experiencia culinaria que transporta directamente a Italia.

El próximo 20 de octubre, Alfredo Di Roma conmemora el Día del Chef reconociendo la labor de Jorge Dumit, líder de su cocina, por su dedicación y pasión por la gastronomía italiana. Con más de 20 años de trayectoria, el chef fusiona la herencia culinaria de Italia con el uso de ingredientes locales, brindando una experiencia única en Polanco.

El restaurante de cocina italiana, parte del Hotel Presidente InterContinental, mantiene viva la receta original del legendario Fettuccine Alfredo, creada en 1908 por Alfredo Di Lelio y transmitida por tres generaciones. Elaborado con mantequilla, pasta fresca y queso Parmigiano Reggiano, este platillo representa la esencia de la hospitalidad italiana.

Bajo la dirección de Jorge Dumit, Alfredo Di Roma reafirma su compromiso con la excelencia, combinando técnicas tradicionales con creatividad contemporánea. Su menú incluye una selección de pastas, risottos, pescados y postres que reflejan la autenticidad de la gastronomía italiana en un ambiente sofisticado.

Con esta celebración, Alfredo Di Roma se posiciona entre los mejores restaurantes de comida italiana en la Ciudad de México, consolidándose como un referente de calidad y tradición dentro del Hotel Presidente InterContinental.

Además, el restaurante ofrece experiencias personalizadas para quienes desean disfrutar de cenas privadas, eventos corporativos o celebraciones especiales, manteniendo siempre la esencia de la comida italiana y el servicio de primer nivel.

Cada visita se convierte en una oportunidad para explorar nuevos sabores y técnicas, mientras se disfruta de un ambiente acogedor y elegante. Esta combinación de tradición, innovación y dedicación al detalle garantiza que cada platillo y experiencia en Alfredo Di Roma sea memorable, reafirmando su lugar como uno de los destinos gastronómicos más destacados de Polanco y la Ciudad de México.



