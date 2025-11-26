NetApp y Red Hat amplían alianza para acelerar la modernización de TI con Red Hat OpenShift Virtualization

Las dos compañías amplían sus esfuerzos de desarrollo conjunto utilizando Red Hat OpenShift Virtualization y las soluciones de almacenamiento de NetApp para respaldar los esfuerzos de migración y modernización de los clientes

NetApp (NASDAQ: NTAP), líder en Infraestructura de Datos Inteligente, y Red Hat, proveedor mundial de soluciones de código abierto, anunciaron una ampliación estratégica de su colaboración para acelerar la adopción de Red Hat OpenShift Virtualization en entornos locales y de nube pública. Esta alianza busca ayudar a las organizaciones a modernizar sus entornos de TI y enfrentar con mayor confianza los retos asociados con la migración de cargas de trabajo nativas de la nube mediante arquitecturas más ágiles, escalables y seguras.

Un pilar central de esta colaboración es la adopción mutua de tecnologías para fortalecer los sistemas operativos y de TI de ambas compañías. NetApp opera ahora sus entornos de desarrollo y pruebas en Red Hat OpenShift Virtualization, disponible en todas las ediciones de OpenShift. Esto permite un aprovisionamiento más rápido, menor complejidad operativa y una agilidad superior. Para los equipos de ingeniería de NetApp, esta capacidad se traduce en ciclos de innovación más cortos y una mayor capacidad de escalar según las nuevas demandas del mercado. Según Dallas Olson, director Comercial de NetApp, OpenShift Virtualization impulsa la rapidez con la que la empresa puede entregar valor a los clientes, reflejando los beneficios que la plataforma ya ofrece a clientes conjuntos de ambas firmas.

Por su parte, Red Hat ha construido una infraestructura de datos inteligente basada en tecnología de NetApp para optimizar sus operaciones globales de TI. Mediante NetApp ONTAP, los equipos de Red Hat pueden aprovisionar almacenamiento de forma más ágil, proteger datos críticos con funciones de seguridad integradas y gestionar cargas de trabajo tanto en centros de datos como en nubes públicas, facilitando un modelo operativo híbrido verdaderamente coherente. Mike Barrett, vicepresidente y director general de Plataformas de nube híbrida de Red Hat, destacó que la combinación de OpenShift Virtualization con NetApp ofrece la base necesaria para alcanzar una nube híbrida flexible y segura.

La colaboración también se refleja en nuevas soluciones para clientes. Entre ellas destacan capacidades para ampliar la flexibilidad de la nube híbrida mediante la integración de Red Hat OpenShift Virtualization con Amazon FSx para NetApp ONTAP, Red Hat OpenShift Service en AWS y Google Cloud NetApp Volumes en OpenShift Dedicated. Estas opciones permiten ejecutar máquinas virtuales y contenedores con operaciones unificadas y almacenamiento empresarial en múltiples nubes. Asimismo, herramientas como NetApp Shift Toolkit simplifican la migración de máquinas virtuales, reduciendo tiempos y costos al convertirlas en minutos sin copiar datos. Finalmente, la integración avanzada de NetApp Trident y Trident Protect facilita una virtualización más eficiente y segura para cargas basadas en máquinas virtuales, como lo demostró Advent One al modernizar su plataforma con beneficios significativos en resiliencia, velocidad y costos.

Con esta evolución en su alianza, Red Hat y NetApp refuerzan su compromiso con entregar plataformas estandarizadas y preparadas para el futuro, permitiendo que organizaciones de todo tipo avancen con confianza hacia arquitecturas modernas y eficientes.



Source: Mexicomex Comunicae