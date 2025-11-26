Lotus Biscoff® y Nutrisa lanzan un helado para la temporada navideña

La colaboración navideña que convierte su helado favorito, en una experiencia de sabor con galletas de Lotus Biscoff®

Durante el mes de diciembre, y hasta el 11 de enero de 2026, los consumidores podrán disfrutar de una experiencia única en Nutrisa con el nuevo helado edición especial creado en colaboración con Lotus Biscoff®. Esta unión celebra la temporada con un sabor inconfundible que resalta el espíritu festivo y la tradición de ambas marcas.

Esta deliciosa propuesta invita a elegir el topping perfecto para personalizar el helado, integrando los sabores emblemáticos de Lotus Biscoff® —galleta, crumble y cobertura— para lograr una combinación cálida, indulgente y perfectamente alineada con el ambiente navideño. Cada elemento está pensado para complementar la suavidad del helado con notas caramelizadas, texturas crujientes y un carácter acogedor que hace que cada bocado evoque la magia de la temporada.

Este año, la colaboración suma un toque aún más especial con el lanzamiento del nuevo sabor Maple, una dulce forma de quererte esta Navidad. Los consumidores podrán combinarlo con el icónico sabor de Lotus Biscoff® por solo $35 pesos adicionales, creando un momento lleno de textura, aroma y mucho espíritu festivo. La mezcla entre el sabor Maple y el distintivo perfil caramelizado de Biscoff® transforma este helado en una experiencia sensorial pensada para compartir, disfrutar y celebrar.

La promoción Lotus Biscoff® incluye:

2 piezas de galleta Lotus

Crumble Lotus

Biscoff líquido

La activación estará disponible en sucursales Nutrisa participantes a nivel nacional.

Lotus Biscoff®, la icónica marca fundada en 1932, continúa consolidándose como un referente mundial gracias a su sabor único, su herencia artesanal y su compromiso con la calidad. Actualmente, está presente en más de 70 países con un portafolio que incluye galletas y cremas untables ampliamente reconocidas. La marca sigue sorprendiendo con colaboraciones irresistibles que elevan cada momento, especialmente en esta temporada llena de sabor, tradición y espíritu navideño.

Todos podrán disfrutar de un helado con espíritu navideño acompañado de Lotus Biscoff®.



