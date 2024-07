NEORIS y GitHub unen fuerzas para revolucionar el desarrollo de software ​

/COMUNICAE/

Esta colaboración combina la experiencia técnica de NEORIS con las avanzadas herramientas de GitHub. Este convenio permite al acelerador digital integrar prácticas pioneras y tecnologías avanzadas para acelerar la entrega de soluciones más robustas y eficientes

NEORIS, líder en aceleración e innovación tecnológica, y GitHub, la principal plataforma colaborativa de gestión y desarrollo de código, anuncian una alianza estratégica. Esta colaboración de largo plazo combina la profunda experiencia técnica de NEORIS con las avanzadas herramientas de GitHub, ofreciendo soluciones vanguardistas que aceleran la innovación y mejoran la eficiencia operativa en el desarrollo de software.

Un compromiso con la innovación

Esta fusión de assets será muy beneficiosa para los clientes de NEORIS, ya que les otorga ventajas clave como:

Aceleración de la innovación: con acceso prioritario a tecnologías de punta para desarrollo de software.

Reducción de costos: a través de prácticas mejoradas que minimizan los gastos generales de desarrollo.

Lanzamientos eficientes: con una mayor infraestructura para lanzar productos al mercado con rapidez.

Mejora de la calidad: implementando las mejores técnicas para desarrollar software superior.

Al respecto, Rubén Pérez, Sr. VP Head of Digital Centers and Digital Innovation Labs de NEORIS explica: «Al asociarnos con GitHub, no solo ampliamos nuestra capacidad técnica, sino que también redefinimos el paradigma del desarrollo de software».

«Este convenio, continúa, nos permite integrar prácticas pioneras y tecnologías avanzadas que aceleran la entrega de soluciones aún más robustas y eficientes, garantizando productos que no solo cumplen con los estándares actuales, sino que también establecen nuevos benchmarks de innovación y calidad. Estamos estableciendo una nueva forma en cómo se conceptualiza, desarrolla y entrega el software, haciendo posible que los clientes se mantengan siempre a la vanguardia en sus respectivos mercados».

CODAI: Ejemplo perfecto de esta unión

Uno de los avances con los que NEORIS ha aprovechado todo el potencial que tiene con el entorno de GitHub, es el desarrollo de CODAI, una innovadora línea de negocio que combina la agilidad de la IA Generativa para ofrecer soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de diversos proyectos, mejorando la calidad del código hasta en un 40% y reduciendo los tiempos de desarrollo hasta en un 70%.

Con la mirada puesta en el futuro

En resumen, con esta alianza NEORIS y GitHub se comprometen a seguir siendo líderes en la promoción de soluciones que beneficien a todas las partes interesadas, y continúen elevando el estándar global en el desarrollo de software.

Para más información sobre cómo esta colaboración puede beneficiar a una empresa, se puede visitar neoris.com/codai.

