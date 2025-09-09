Minsait nombra a Jesús Flores Meunier como nuevo líder del mercado de Servicios Financieros en México

Jesús Flores Meunier cuenta con más de 25 años de trayectoria en consultoría estratégica y tecnológica, con presencia en América, Europa y Asia. Desde su ingreso a Minsait en 2017, duplicó ingresos y rentabilidad de la unidad financiera en México. Su visión combina innovación tecnológica, enfoque al cliente y profundo conocimiento del ecosistema bancario latinoamericano

Minsait, una compañía de Indra especializada en transformación digital y tecnologías disruptivas, anunció el nombramiento de Jesús Flores Meunier como nuevo director del mercado de Servicios Financieros en México. Su designación forma parte de una estrategia para consolidar a Minsait como socio clave de la banca y el sector asegurador, en un contexto de rápida y contundente transformación digital.

Con más de 25 años de experiencia internacional en consultoría de negocios y tecnología —y más de ocho dentro de Minsait—, Flores ha liderado proyectos en América Latina, Europa y Asia, además de haber consolidado relaciones de largo plazo con clientes de alto nivel. Destaca su trabajo reciente en México, donde ha fortalecido la relación comercial y operativa, logrando un crecimiento sostenido, al duplicar resultados en personal, ingresos y rentabilidad.

Liderazgo estratégico con visión analítica

Flores Meunier ha sido pieza clave en la evolución digital del sector financiero, aplicando metodologías ágiles y modelos de gobierno de datos, arquitectura empresarial y eficiencia operativa. Su enfoque de liderazgo parte del entendimiento profundo de los retos del cliente, traducido en soluciones innovadoras con impacto medible.

«Jesús cuenta con una trayectoria destacada dentro de Minsait, marcada por su compromiso, visión estratégica y excelentes resultados. Su liderazgo será clave para seguir posicionando a la compañía como aliado tecnológico de referencia en el sector financiero», afirmó Raúl López, director general de Grupo Indra en México.

Experiencia multinacional para un nuevo impulso en el sector bancario y seguros

Antes de unirse a Minsait, Flores ocupó cargos directivos en otras firmas de consultoria, siempre enfocado en el desarrollo de soluciones tecnológicas y analíticas para instituciones financieras de América Latina. Trabajó con bancos líderes en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, México y Corea del Sur, asesorando desde la selección de plataformas tecnológicas hasta la definición de roadmaps analíticos y modelos de madurez digital.

Desde su nueva posición, Flores será responsable de liderar el diseño de estrategias comerciales, el desarrollo de soluciones tecnológicas y el fortalecimiento de relaciones con los principales actores del sector financiero. Su misión será generar valor sostenible, capitalizar las capacidades globales de Minsait y consolidar su presencia en banca, seguros y medios de pago.

«Es un privilegio continuar en Minsait asumiendo este nuevo reto; convencido de que, trabajando de la mano con los clientes y con el gran talento que conforma esta compañía, avanzaremos en la transformación digital del sector financiero mexicano», expresó Jesús Flores Meunier.

El nombramiento de Jesús se da en un contexto donde las entidades financieras enfrentan desafíos crecientes en torno a la renovación tecnológica y servicios, digitalización, experiencia del cliente, cumplimiento normativo, sostenibilidad y ciberseguridad. Este nombramiento, concluyó Raúl López, refleja el compromiso de Minsait con el desarrollo de talento interno, la continuidad estratégica y el impacto positivo en sectores clave para el país.

Jesús Flores Meunier es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana (UIA) y cuenta con estudios ejecutivos en estrategia digital y liderazgo en el IE Business School y la Universidad Anáhuac. Además, ha sido conferencista sobre Big Data, omnicanalidad y banca digital, además de colaborador editorial en publicaciones especializadas como IT Manager.

