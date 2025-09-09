15 años en México: PayPal festeja su aniversario impulsando la confianza y el crecimiento del e-commerce

Según el estudio de PayPal «Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025», 70% de las personas que compran en línea, al menos una vez al mes, tiene una cuenta PayPal. Como parte de la celebración, regresa el PayPal Fest, con promociones especiales junto a más de 200 comercios aliados

A lo largo de 15 años en México, PayPal se ha consolidado como una de las plataformas digitales de pagos más importantes para consumidores y empresas, siendo su aliado en el comercio electrónico tanto local como global, y construyendo confianza sólida entre los usuarios mexicanos y decenas de millones de comercios.

La relevancia de PayPal en la vida digital de millones de mexicanos se refleja también en datos recientes recabados por la compañía: PayPal es usado por el 74% de las empresas mexicanas encuestadas, y facilita las ventas para el 88% de ellas1, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas.

Además, el 64% de las personas encuestadas compra en línea al menos una vez al mes, −incluyendo operaciones en el extranjero − y el 70% de ellas tiene cuenta de PayPal1, siendo esta una de las alternativas más sencillas, eficaces y seguras para realizar sus compras de e-commerce en comercios locales y extranjeros.

«En estos 15 años de acompañar a consumidores y empresas mexicanas hemos sido testigos y aliados de la evolución y el crecimiento del comercio digital. Con iniciativas como el PayPal Fest queremos festejar este recorrido y seguir premiando la lealtad de quienes confían en nuestra plataforma para realizar compras de manera rápida, fácil y segura», dijo Juan Luis Bordes, Vicepresidente y Director General de PayPal Latinoamérica.

PayPal se ha consolidado como un servicio líder y muy confiable para realizar y recibir pagos en línea en México, así como para comprar en el extranjero, gracias a su seguridad, su amplio alcance global y las herramientas de protección al comprador y vendedor que ofrece. La empresa americana, para triunfar en el país, ha invertido en soluciones específicas, adaptadas y customizadas para el público mexicano, como los MSI (Meses Sin Intereses) o Links de Pago.

Para celebrar este legado, PayPal presenta la undécima edición del tradicional PayPal Fest, un evento diseñado para celebrar y agradecer la preferencia de los usuarios y fortalecer a los comercios aliados.

En esta edición, del 8 al 12 de septiembre, más de 200 comercios de distintas categorías, como moda, tecnología, belleza y hogar, participarán con promociones exclusivas, Meses Sin Intereses y beneficios adicionales. Además, al elegir pagar usando PayPal a MSI, los usuarios son elegibles para recibir un descuento para una compra posterior. Este puede ir desde $400 hasta $700 MXN*

Con 15 años de presencia en México, PayPal refrenda su compromiso de seguir revolucionando el comercio global, innovando en soluciones de pago que generen confianza, apoyen a las empresas y acompañen a los consumidores en un entorno digital cada vez más dinámico.

**Más información y condiciones de la campaña de PayPal Fest, se puede visitar: https://www.paypal.com/mx/campaign/ppfest25

1. Estudio: «Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025», realizado en junio de 2025 con una muestra de 1,000 compradores en línea y 300 vendedores, analizando hábitos, percepciones y tendencias del comercio digital en México.



