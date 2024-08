Más de 450 expositores de 36 países en The Food Tech® Summit & Expo a realizarse 2 y 3 de octubre 2024, en Ciudad de México

/COMUNICAE/

THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO convoca a todos los profesionales de Latinoamérica a participar en este importante evento con beneficios especiales

THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO, la principal exposición de ingredientes, aditivos, soluciones, procesamiento y packaging, realizará su decimosexta edición los días 2 y 3 de octubre 2024, en Centro Citibanamex, Ciudad de México.

Bajo la premisa: Descubre, Inspira, Conecta: creando el futuro juntos, THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO 2024 mostrará las tendencias, soluciones y avances del sector en Latinoamérica a lo largo de un piso de exposición de 28,000 m2 con proveeduría de la mejor calidad a través de la participación de 450 expositores, de 36 países.

Nuevos ingredientes, aromas, colores, sabores, texturas, productos naturales, fórmulas revolucionarias, envases sustentables y las últimas tecnologías son solo una parte de la amplia oferta que los visitantes encontrarán en esta plataforma de negocios.

Un espacio único de vinculación que conecta al sector de tecnologías para Alimentos y Bebidas por medio de networking de alto nivel, capacitación, lanzamientos, materiales en tendencia y nuevas estrategias con el propósito de impulsar a la industria a seguir creando productos innovadores, comprometidos con el medio ambiente y sustentables.

De acuerdo con B2B Latam, empresa organizadora del evento, se espera la asistencia de más de 20,000 visitantes, en su mayoría mandos medios y altos, quienes planean hacer compras entre tres y nueve meses posteriores al evento.

«Somos la plataforma ideal para inspirar a los profesionales del sector en el desarrollo y mejora de sus productos, llevándolos al futuro de la industria a través de ideas, innovación, ciencia, disrupción, dinamismo, transformación y sentimientos», explicó Laura Fernández, Directora General del evento.

En materia de capacitación, THE FOOD TECH® EL SUMMIT 365 OMNICANAL presentará un programa de conferencias enfocado en la innovación, impartido por destacados expertos nacionales e internacionales, además de dos Virtual Sessions que se realizarán a lo largo del año.

Durante los dos días del evento, se desarrollarán las Food Tech Talks más de 45 conferencias técnicas gratuitas sobre tendencias, casos de éxito y mesas panel a través de un formato moderno y dinámico.

El Food Pack & Process Summit será un foro de capacitación para los profesionales del sector de packaging para alimentos y bebidas que sentará las bases para enfrentar los desafíos del mercado.

En esta edición se estrenará un área de innovación en el piso de exposición que llevará el nombre de «THE FOOD TECH FUTURE MARKET BY KM ZERO«, donde más de 25 startups latinoamericanas tendrán la posibilidad de presentar sus productos e innovaciones a la industria, sumando valor a la oferta de este magno evento.

THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO nuevamente reconocerá la excelencia de los profesionales que trabajan en la industria de Tecnología para Alimentos y Bebidas en la región, a través del Premio a la Innovación Alimenticia.

A lo largo de dieciséis años, THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO se ha consolidado como un punto inigualable de capacitación y convoca a todos los profesionales de Latinoamérica a participar en este importante evento con beneficios especiales.

«Forma parte de la transformación en la industria de Alimentos y Bebidas en THE FOOD TECH® SUMMIT & EXPO 2024. El registro ya está abierto y no tiene costo». Registro – The Food Tech Summit & Expo

Source: Mexicomex