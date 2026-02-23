Luces de Esperanza contribuye al desarrollo educativo de Nuevo León con energía solar

La iniciativa social de Iberdrola México brindó electricidad a cinco escuelas y un centro comunitario, en beneficio de 880 estudiantes y docentes en un periodo de cinco años

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de las infancias y fortalecer la calidad educativa, Iberdrola México implementó la segunda fase del programa social Luces de Esperanza en el estado de Nuevo León, llevando energía limpia a cinco escuelas y un centro comunitario mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos.

«Con Luces de Esperanza, refrendamos nuestra vocación social y el compromiso con un futuro más sostenible y verde. La educación es fundamental para el impulso de una ciudadanía responsable y preparada para los desafíos del mañana. Por eso, estamos convencidos de que este proyecto fortalecerá sus capacidades y hará brillar aún más el talento de las niñas y los niños de la región», destacó la CEO de Iberdrola México, Katya Somohano.

Con una inversión de 2.9 millones de pesos, se colocaron sistemas solares —conformados por paneles y baterías— en cinco colegios de nivel preescolar y primaria, uno de los cuales cuenta con un centro comunitario, pertenecientes a los municipios de Doctor Arroyo y Galeana. Estas instalaciones contaban con un suministro eléctrico intermitente, por lo que la generación de energía solar en sitio permitirá asegurar un suministro confiable y fortalecer las actividades educativas.

Entre estudiantes y docentes, el número de beneficiarios asciende a 176 por año y a 880 personas durante los primeros cinco en servicio. «Este proyecto nos va a beneficiar bastante porque, con energía solar, ya tenemos cómo estar comunicados (a través de internet), conectar los celulares y, en definitiva, estar más en contacto si ocurre algo urgente», dijo María del San Juan Bazaldúa Huerta, directora de la escuela primaria Lic. Benito Juárez de El Potrero Prieto de Arriba, una localidad de Galeana de difícil acceso y alejada del núcleo urbano.

Luces de Esperanza llegó a Nuevo León en 2024, con la electrificación de siete centros escolares ubicados en los municipios de China, Galeana y Monterrey. Esta primera fase benefició a 187 estudiantes y docentes por año, alcanzando a 935 personas durante los primeros cinco años de operación.

Miles de beneficiarios en cinco estados

Iberdrola México puso en marcha Luces de Esperanza en 2019 y hasta la fecha el programa ha llegado a localidades aisladas y sin conexión al sistema eléctrico nacional en cinco estados: San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.

El proyecto, que acumula una inversión de cerca de 66 millones de pesos a lo largo de varias etapas, suma hoy 10,451 personas beneficiadas con la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus viviendas y espacios comunitarios.

La iniciativa, que cuenta con Iluméxico como aliado técnico, mejora la calidad de vida de las personas en aspectos esenciales como la salud, la educación, la seguridad o el desarrollo productivo. Además, disponer de energía solar supone un significativo ahorro para familias que gastaban buena parte de sus recursos en velas y pilas.

Contribuye al logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos: Fin de la pobreza (1); Energía asequible y no contaminante (7), Reducción de las desigualdades (10), Ciudades y comunidades sostenibles (11) y Alianzas para lograr los objetivos (17).

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de México, al cierre de 2024 había un grado de electrificación a nivel nacional del 99.64 % de la población, quedando pendientes 490,000 habitantes.