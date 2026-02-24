Inspired Education lanza en México el Programa de Becas Nsouli Scholars 2026 para ampliar el acceso a educación de clase mundial

La iniciativa otorga becas completas a estudiantes excepcionales a partir de los 13 años. Los becados tienen la posibilidad de estudiar en México o en colegios de la red global de Inspired. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de abril de 2026, y los becarios seleccionados serán anunciados a finales de mayo

Con el objetivo de ampliar el acceso a una educación de primer nivel y reducir las brechas educativas que enfrentan miles de jóvenes con alto potencial, Inspired Education, grupo educativo global, anunció el lanzamiento del Programa de Becas Nsouli Scholars 2026, una iniciativa que otorgará becas completas de estudio, y de internado cuando aplique, a estudiantes sobresalientes que se integren a uno de sus colegios a partir de septiembre de 2026.

En México, miles de jóvenes con un enorme potencial enfrentan una misma realidad: el acceso a una educación de alta calidad sigue siendo un privilegio para pocos. La educación privada continúa siendo inaccesible para amplios sectores de la población, incluso para parte de la clase media, debido al alto costo de las colegiaturas. En este contexto, el Programa de Becas Nsouli Scholars representa una oportunidad de alto impacto para impulsar la movilidad social a través de la educación.

Inspired Education Group cuenta con tres colegios en el país: American Institute of Monterrey, en Nuevo León; The Wingate School, en la Ciudad de México, y Picacho McGregor School en San José del Cabo. Los estudiantes que apliquen al programa podrán elegir cursar sus estudios en cualquiera de estos colegios o bien en otro de los colegios de la red global de Inspired, presente en distintos países.

El programa otorgará becas totales de estudio y, cuando aplique, internado, a alumnos que se incorporen a alguno de los colegios Inspired a partir de septiembre de 2026, fortaleciendo así las iniciativas de becas ya existentes del grupo. Aquellos aspirantes que, no sean ya estudiantes de algún colegio Inspired y que cumplan con todos los criterios establecidos, podrán ser considerados para recibir el apoyo.

El Programa de Becas Nsouli Scholars busca identificar y apoyar a jóvenes con rendimiento académico sobresaliente, así como con liderazgo y talento excepcional en deportes, artes escénicas o disciplinas creativas. Está dirigido a estudiantes de 13 años en adelante que puedan demostrar necesidad económica y un potencial extraordinario, además de cualidades como integridad, ambición, resiliencia y compromiso personal, valores clave en la formación de los líderes del futuro.

A través de esta iniciativa, los estudiantes seleccionados podrán beneficiarse del modelo educativo holístico de Inspired, que combina una formación académica rigurosa con el desarrollo personal, el liderazgo y la construcción de carácter, preparándolos para destacar en entornos globales y generar un impacto positivo en sus comunidades.

«Este programa conecta dos propósitos que compartimos en American Institute of Monterrey y en sus escuelas hermanas Inspired, The Wingate School y Picacho McGregor: transformar vidas a través de la educación y generar impacto positivo en las comunidades. Las Becas Nsouli no solo abren puertas académicas, también impulsan liderazgo, propósito y movilidad social», afirmó Carolyn Bailey, directora de American Institute of Monterrey.

El lanzamiento del Programa de Becas Nsouli Scholars 2026 refleja el compromiso de Inspired Education por ampliar el acceso a una educación de nivel mundial y crear oportunidades reales para jóvenes talentosos provenientes de diversos contextos socioeconómicos.

Para obtener más información sobre el Programa de Becas Nsouli Scholars 2026 y el proceso de postulación, visitar https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026.