La revista Solutions de Danfoss se renueva para cubrir las Américas

Danfoss Solutions se convierte en un referente para clientes y socios de negocio en las Américas. Con la nueva edición se inicia una nueva etapa para destacar las buenas prácticas de los clientes en la región

Danfoss anunció la evolución de la revista Solutions que abarcaba solamente México, a una cobertura a toda América ahora con Americas Solutions, una acción que marca un hito en su compromiso por acercar conocimiento, innovación y tecnología de vanguardia a los mercados emergentes de la región.

Solutions es una publicación especializada que ofrece contenidos técnicos, tendencias del sector, casos de éxito y análisis sobre eficiencia energética, automatización, refrigeración sostenible, energías renovables y descarbonización. Con esta expansión, los lectores tendrán acceso a información relevante, totalmente actualizada y a oportunidades de colaboración.

En esta renovada edición, primera en la cobertura regional, destacan tres casos prácticos que muestran cómo las soluciones de Danfoss han ayudado a clientes del sector de procesamiento de alimentos y bebidas a garantizar la eficiencia y mayor producción. Para EE. UU., un caso muy interesante donde Danfoss mejora el procesamiento de alimentos de Perry´s Ice Cream con la solución de Neocharge; en México destaca cómo la industria tequilera adopta mejores prácticas de enfriamiento para seguir innovando y llevar esta bebida espirituosa a todo el mundo, y en Brasil destaca cómo una cervecería triplica su capacidad de producción con una mejor carga de amoníaco y una alta eficiencia energética.

Con esta ampliación de cobertura, Solutions busca conectar directamente con ingenieros, tomadores de decisiones y líderes de la industria para compartir soluciones reales y escalables. La revista estará disponible en formato digital y gratuito https://tinyurl.com/SolutionsMX, lo que permitirá un mayor alcance en países como México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina, y contará con contenidos locales, entrevistas exclusivas con expertos de la región y secciones especiales sobre proyectos latinoamericanos innovadores. En esta primera edición, se muestran resultados reales de las soluciones de Danfoss ya implementadas en diferentes industrias para inspirar a otras empresas a aplicar soluciones similares. Ya es posible conocerlas.



Source: Mexicomex Comunicae