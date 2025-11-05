La Guía MICHELIN amplía su presencia global con su llegada a Aotearoa, Nueva Zelanda

La Guía MICHELIN llega por primera vez a Oceanía con su edición dedicada a Aotearoa Nueva Zelanda, que reconocerá a los mejores restaurantes de Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown, y pondrá al país en el mapa gastronómico mundial

Michelin se complace en anunciar la llegada de la Guía MICHELIN a Aotearoa Nueva Zelanda, marcando su primera expansión en Oceanía. La edición inaugural cubrirá cuatro vibrantes destinos culinarios: Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown.

Prevista para su presentación a mediados de 2026, el proceso de selección de restaurantes ya está en marcha, ya que los inspectores de la Guía MICHELIN se encuentran actualmente en el terreno, comiendo de manera anónima para identificar los mejores restaurantes que representen el carácter único de las escenas culinarias de Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown.

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía MICHELIN, declaró: «Estamos encantados de llevar la Guía MICHELIN a Aotearoa Nueva Zelanda por primera vez. El país ofrece un panorama culinario rico y diverso, moldeado por su herencia indígena maorí, las influencias del Pacífico y una nueva generación de chefs que promueven los productos locales con creatividad y pasión. Al destacar los restaurantes excepcionales de Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown, esperamos compartir con el mundo los sabores y talentos únicos que hacen de Nueva Zelanda un destino gastronómico tan emocionante».

La expansión de la Guía MICHELIN a Aotearoa Nueva Zelanda es posible gracias al valioso apoyo de Tourism New Zealand.

La ministra neozelandesa de Turismo y Hostelería, Louise Upston, dijo: «Este reconocimiento es más que una victoria para nuestros chefs y productores de vino: es un triunfo para todo nuestro sector de hostelería y turismo. Celebra la increíble dedicación y talento de las personas que dan vida a nuestras experiencias gastronómicas y de bebidas cada día».

El director ejecutivo de Tourism New Zealand, René de Monchy, añadió: «No podríamos estar más orgullosos de nuestra vibrante escena gastronómica y de bebidas, y es emocionante verla brillar ahora en el escenario internacional a través de la prestigiosa Guía MICHELIN. Este reconocimiento no solo celebra nuestra excelencia culinaria, sino que también señala al mundo que Nueva Zelanda es un destino imperdible. Invitamos calurosamente al mundo a venir y experimentarlo por sí mismo: a saborear los sabores de esta tierra y descubrir las historias detrás de cada plato y copa».

Un destino gourmet

Aotearoa Nueva Zelanda es una tierra moldeada por una fusión de culturas e influencias cosmopolitas contemporáneas. Su cocina refleja esta mezcla de tradiciones, combinada con una abundancia de productos locales de clase mundial. Desde verduras frescas de temporada hasta el emblemático cordero y carne de res alimentados con pasto, los ingredientes de Nueva Zelanda se transforman en una cocina moderna con un toque internacional y se maridan con algunos de los vinos más aclamados del mundo.

Unirse a la Guía MICHELIN coloca a Nueva Zelanda en el mapa culinario global, como un destino donde la comida es una experiencia que vale la pena viajar para vivir. Valida la excelencia de los chefs, productores y profesionales de la hostelería de Nueva Zelanda, e invita a los viajeros más exigentes a explorar a través del gusto. Con el foco de Michelin, la historia gastronómica de Nueva Zelanda se convierte en parte de una conversación global, impulsando el turismo, elevando el talento local y fomentando la apreciación internacional por sus sabores únicos y su manaakitanga (hospitalidad maorí).

Source: Mexicomex Comunicae