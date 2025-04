La firma JA Del Río es reconocida como Best of Accounting™ 2025 y Great Place to Work™

JA Del Río, firma líder de contabilidad en América Latina, recibió el reconocimiento Best of Accounting® 2025 y la distinción Great Place to Work® en México y Colombia

JA Del Río, una firma líder de contabilidad en América Latina, recibió el reconocimiento Best of Accounting® 2025 por su extraordinario servicio al cliente y la distinción Great Place to Work® en México y Colombia por su cultura de trabajo positiva, inclusiva y de alto rendimiento.

Los ganadores del premio Best of Accounting™ de ClearlyRated™ han demostrado ser líderes en la industria en calidad de servicio, basándose completamente en las calificaciones proporcionadas por sus clientes.

«Estoy encantado de presentar a los ganadores del Premio Best of Accounting 2025», dijo Baker Nanduru, CEO de ClearlyRated. «Estas organizaciones excepcionales se han destacado por su incansable búsqueda de la excelencia en el servicio y las experiencias extraordinarias para sus clientes. Representan los más altos estándares de profesionalismo, y es un privilegio destacar sus logros sobresalientes. Felicidades por seguir transformando la industria».

El Socio Director de JA Del Río, Bernardo Del Río, también expresó: «En un año tan desafiante como el 2024, la empresa reafirmó su compromiso de ofrecer un servicio de la más alta calidad. Llevando los estándares de excelencia de la industria a nuevos niveles».

JA Del Río se enorgullece de ser reconocido por sus clientes y empleados y poder recibir estos dos reconocimientos que reflejan el esfuerzo y la dedicación de todo su equipo a lo largo de 2024.

Acerca de JA Del Río

JA Del Río es un equipo diverso y multilingüe de expertos en auditoría, consultoría, contabilidad, finanzas, impuestos, servicios laborales, comercio exterior, asesoría transaccional y valoración. Cuenta con cinco oficinas en México: Guadalajara, Ciudad de México, León, Monterrey y Tijuana; dos en Colombia: Bogotá y Medellín; y en San José, Costa Rica. Con clientes en cinco continentes, la firma se destaca por su apoyo cercano y servicios personalizados según las necesidades de cada cliente.

Para más información, se puede visitar el sitio web: www.jadelrio.com



