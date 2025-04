La Carrera San Rafael Balance 2025 se realizará este 4 de mayo

«Te esperamos este domingo 4 de mayo, en la Estela de Luz para que seas parte de la 2a edición de la Carrera San Rafael Balance»

Tras el éxito de la primera edición, que reunió a más de 5000 corredores, la Carrera San Rafael Balance continúa posicionándose como un evento que promueve una vida en balance e invita tanto a corredores profesionales como a quienes quieren participar en su primera carrera y decirle sí a un nuevo reto.

En esta segunda edición, serán 8000 las personas, de 15 años en adelante, las que correrán o caminarán juntas en una de las áreas más emblemáticas de la Ciudad de México.

¿Cuándo se realizará la Carrera San Rafael Balance 2025?

El evento tendrá lugar el próximo domingo 4 de mayo de 2025. Se recomienda a los participantes inscribirse con anticipación, ya que el cupo es limitado a 8000 corredores.

¿Cómo inscribirse a la Carrera San Rafael Balance 2025?

La inscripción tiene un costo de $300 pesos. Para registrarse, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a https://asdeporte.com/evento/carrera-san-rafael-balance–2025-btu/ Completar el formulario. Se recibirá un correo con número de corredor e instrucciones para recoger el kit.

Entrega de kits de corredor:

La entrega de kits se realizará el sábado 3 de mayo en la sede y horarios que se indicarán por correo electrónico al confirmar la inscripción.

Rutas y horarios confirmados:

6:45 am – 5 km: De Reforma (a la altura de La Torre Mayor) a la Estela de Luz.

7:15 am – 10 km: De Reforma (a la altura de La Torre Mayor) a la Estela de Luz, pasando por Chivatito y la Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Se premiará a los tres primeros lugares absolutos en ambas ramas (varonil y femenil), así como a los tres primeros lugares por categoría en ambas distancias.

Una experiencia que va más allá de la carrera.

San Rafael Balance, marca líder de carnes frías 100% de pavo, sin gluten y bajas en grasa, reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fomenten el bienestar y los hábitos saludables. En colaboración con patrocinadores como Yoplait Griego, Snack In For You, Vuori, Saucony, A de Coco, Kombucha Bebida Viva, Nucolato y Electrolit, la marca ofrecerá una experiencia integral con música, activaciones y degustaciones de snacks, alimentos y bebidas saludables que motivarán a los participantes a disfrutar cada paso del camino.



Source: Mexicomex Comunicae