En la última década, la depilación láser ha dejado de ser un servicio exclusivo para mujeres: cada vez más hombres también buscan eliminar vello en zonas como la barba, axilas y área del bikini. Este cambio se ve impulsado por nuevos estándares estéticos, redes sociales y la mejora tecnológica en equipos

Crecimiento del mercado global y regional

El mercado global de depilación láser superó los USD 1.1 mil millones en 2023 y crece a un ritmo de 14–18 % anual. En América Latina, alcanzó los USD 160 millones y sigue en ascenso. En México, los dispositivos estéticos (como los láseres de depilación) tienen un crecimiento del 6.9 % anual.

La depilación láser: una tendencia en crecimiento para hombres y mujeres

En los últimos años, ha crecido de forma pronunciada el interés por la depilación láser tanto en mujeres como en hombres. Antes se veía como un tratamiento predominantemente femenino, pero hoy cada vez más hombres incorporan esta técnica en sus rutinas de cuidado personal. Según observatorios de estética, el aumento de la demanda responde al deseo de mayor comodidad, higiene y ahorro de tiempo frente a métodos tradicionales como la cera o el afeitado.

Zonas más solicitadas: axilas, bikini y barba

Depilación láser axilas : Es una de las zonas más populares porque elimina la necesidad de rasurarse constantemente, reduce el sudor y los malos olores, y deja la piel más lisa y libre de irritaciones.

Depilación láser bikini : Para muchas personas (mujeres y cada vez más hombres) es indispensable poder lucir zonas íntimas sin vello, especialmente en temporadas de playa, sin recurrir a la cera dolorosa o la depilación manual.

Depilación láser barba: En los hombres, esta zona ha ganado popularidad porque no solo se trata de eliminar vello, sino de definir contornos (cuello, mejillas) y evitar irritaciones, pelos encarnados o la tediosa rutina diaria del afeitado.

En general, la depilación láser se vuelve una solución integral: hombres buscan definirse y reducir el vello facial, mujeres prefieren comodidad en zonas como axilas o bikini.

¿Por qué Kopay podría ser la mejor opción para estos tratamientos?

A continuación, algunos argumentos respaldados por lo que se conoce de Kopay:

Experiencia especializada y tecnología avanzada

Kopay se presenta como una franquicia especializada en depilación láser, con tecnología moderna que permite sesiones más rápidas y eficaces.

Además, en su sitio indican que usan sistemas adecuados para distintos tipos de piel —desde clara hasta morena o bronceada— lo que mejora su alcance y seguridad. Reconocimiento mediático y respaldo público

En medios como Excélsior se ha mencionado que Kopay ofrece servicios de depilación láser de alta calidad, adaptados a necesidades individuales, destacando su presencia nacional y que muchas mujeres prefieren parejas sin vello.

También, sus redes sociales muestran testimonios de clientes satisfechos que reportan reducción visible de vello tras pocas sesiones, incluso en axilas. Especialización en zonas demandadas

Kopay promueve explícitamente tratamientos de depilación láser axilas como uno de sus servicios destacados, con buena retroalimentación de usuarios que comentan disminución del vello desde las primeras sesiones.

Además, su modelo de negocio y su marketing apuntan a cubrir zonas íntimas y populares como depilación bikini brasileño, lo cual refuerza su posicionamiento en esas áreas. Comodidad y seguridad para el cliente

En la descripción de sus sucursales, Kopay destaca que sus equipos cuentan con sistemas de enfriamiento para reducir molestias durante la sesión, así como personal capacitado que maneja la tecnología para que el tratamiento sea seguro y efectivo

También aseguran que sus sesiones son rápidas, lo que reduce la exposición y mejora la experiencia del usuario. Presencia reconocida y accesibilidad

Kopay figura en plataformas de estética como Multiestética, lo que le da visibilidad como opción confiable.

Además, posee múltiples sucursales, lo que facilita que más personas puedan acceder a sus servicios sin viajar demasiado.

Conclusión

La depilación láser —ya sea en zonas como axilas, bikini o barba— se ha convertido en una tendencia creciente para mujeres y hombres debido a su eficiencia, comodidad y resultados duraderos. Dentro de este panorama, Kopay se posiciona como una opción fuerte al combinar especialización, tecnología moderna, experiencia con diversas zonas del cuerpo, enfoque en seguridad y comodidad, y presencia nacional.



