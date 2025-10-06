Dahua Technology fortalece la seguridad pública para Centros de Comando en el Congreso NENA 911

Dahua: seguridad inteligente para ciudades que exigen respuestas inmediatas

En un contexto donde la coordinación, la transparencia y la rapidez de respuesta resultan críticas para la seguridad pública, Dahua Technology, proveedor mundial líder en soluciones y servicios AIoT centrados en video, anuncia su participación en el Congreso NENA 911, presentando un portafolio de soluciones diseñadas para fortalecer centros de comando, patrullaje inteligente y atención inmediata de emergencias.

Con el respaldo de implementaciones ya activas en México y otros países, Dahua demuestra que la innovación no es una promesa futura, sino un recurso real que ya está transformando la seguridad ciudadana.

Centro de Comando: el cerebro operativo de la seguridad

El Command Center, potenciado por la plataforma CyberCity, es un sistema integral de gestión de video (VMS) diseñado para tráfico y seguridad pública. Su objetivo es unificar la operación policial y de emergencias en tiempo real.

«La seguridad pública no admite improvisaciones. Requiere sistemas que no fallen, plataformas que coordinen y analicen datos en tiempo real, y soluciones que fortalezcan la confianza ciudadana. En Dahua creemos que cada Centro de Comando debe ser un verdadero cerebro operativo de la seguridad», señaló Rodrigo Escamilla​, BDM de Dahua Technology.

Smart Patrol: patrullaje inteligente que ya opera en México

El Smart Patrol es una de las soluciones insignia de Dahua, ya desplegada exitosamente en diversas entidades del país. Equipar las patrullas con cámaras y sistemas de inteligencia permite una cobertura más amplia, detección avanzada y evidencia confiable para las autoridades.

Emergency Tower: respuesta rápida en espacios públicos

La Emergency Tower es un terminal de comunicación robusto, diseñado para dar respuesta inmediata en situaciones críticas. Se instala en parques industriales, campus universitarios y zonas residenciales.

Su integración con otras soluciones Dahua la convierte en un recurso confiable para disminuir la criminalidad y aumentar la sensación de seguridad ciudadana.

Body Cameras: transparencia y evidencia confiable

Dahua también presentará sus nuevas Body Cameras, diseñadas para cuerpos policiales y personal de seguridad. Estos dispositivos capturan video y audio en alta definición, fortaleciendo la rendición de cuentas y la seguridad operativa.

Su uso incrementa la transparencia en operaciones policiales, disuade conflictos y garantiza la cadena de custodia de pruebas.

Presencia en el Congreso NENA 911

Durante el evento, el equipo ejecutivo y técnico de Dahua ofrecerá demostraciones en vivo de estas soluciones, además de espacios de intercambio con autoridades, corporaciones y expertos en seguridad.

Con esta participación, Dahua reafirma su papel como aliado estratégico en México, impulsando una visión de seguridad pública basada en inteligencia, coordinación y tecnología aplicada a resultados tangibles.

Visite el stand de Dahua- Jomtel en el Congreso NENA 911 el 8, 9 y 10 de octubre en el Hotel Royalton Splash Riviera Cancún para vivir demostraciones en vivo y descubrir cómo la inteligencia aplicada a la seguridad está redefiniendo lo posible.



Source: Mexicomex Comunicae