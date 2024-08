'Josh y Hazel: Guía de fracasos amorosos' es una historia encantadora que celebra la autenticidad y el amor verdadero

/COMUNICAE/

La exitosa novela de Christina Lauren llega a México, dejando a los lectores con una sonrisa en el rostro y la sensación que, a veces, «el amor llega cuando menos lo esperas y con la persona que menos imaginabas»

Josh & Hazel: Guía de Fracasos Amorosos es una encantadora comedia romántica escrita por el dúo de autoras Christina Lauren. Este libro es una lectura refrescante, divertida y emotiva que explora la importancia de ser uno mismo y cómo el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados.

Solo amigos. Solo amigos. Solo amigos. Si se lo repiten lo suficiente, quizá se lo crean. Hazel sabe que es muy intensa. Tiene un ejército de mascotas, una fascinación por lo absurdo y una falta de filtro que le hace decir exactamente lo que no debe en el peor momento. Solo es un alma buena en busca de diversión sincera, pero, francamente, la mayoría de los hombres no está a la altura. Ellos se lo pierden.

Josh la conoce desde la universidad, y su apacible moderación resultó ser totalmente incompatible con la alocada jovialidad de ella. Desde la noche en que se conocieron –cuando ella le vomitó los zapatos– hasta cuando le envió un correo electrónico ininteligible en medio de una nebulosa posquirúrgica, siempre la ha considerado más un espectáculo que una compañera. Diez años más tarde, después de que una novia infiel haya puesto su vida patas arriba, salir con Hazel es un soplo de aire fresco.

No es que Josh y Hazel salgan juntos. Al menos, no entre ellos. Solo se organizan citas a ciegas dobles, una peor que la otra, lo que significa que no hay nada entre ellos…,¿verdad?

Esta es la historia de Hazel Bradford, una joven maestra de personalidad excéntrica y desinhibida, quien ha aceptado que su peculiaridad es una parte integral de quien es. Hazel es un personaje que desafía las normas convencionales y, a pesar de su torpeza social y su tendencia a decir lo primero que pasa por su mente, es increíblemente entrañable. Por otro lado, Josh Im, un hombre tranquilo, organizado y aparentemente perfecto, es todo lo contrario a Hazel. Ambos se conocen desde la universidad, pero es solo años después que sus caminos vuelven a cruzarse de manera significativa.

El libro destaca por la dinámica entre los protagonistas. La relación de amistad entre Hazel y Josh, que lentamente evoluciona hacia algo más profundo, es el corazón de la historia. Christina Lauren logra capturar la química entre ambos de manera auténtica y encantadora, ofreciendo diálogos ágiles y situaciones hilarantes que mantienen al lector enganchado.

Una de las fortalezas de la novela es cómo aborda el tema de la aceptación propia y la importancia de ser auténtico en una relación. Hazel, a lo largo del libro, lucha con la idea de que alguien pueda quererla por lo que es, sin necesidad de cambiar. Josh, por su parte, muestra una admirable paciencia y comprensión, lo que permite que su relación crezca de manera orgánica.

La narrativa es ágil y fluida, lo que hace que sea fácil de leer. Los personajes secundarios también aportan un toque extra de humor y profundidad, haciendo que la historia sea más rica y envolvente.

«Josh & Hazel: Guía de Fracasos Amorosos» es una historia encantadora y divertida que celebra la autenticidad y el amor verdadero. Es perfecta para aquellos que disfrutan de una comedia romántica ligera, pero con un toque de reflexión sobre las relaciones y la autoaceptación.

Christina Lauren ha creado una historia que es tanto reconfortante como inspiradora, dejando a los lectores con una sonrisa en el rostro y la sensación que, a veces, «el amor llega cuando menos lo esperas y con la persona que menos imaginabas».

