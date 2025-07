InverCap Afore explica qué pasa con la Afore si se cambia de empleo

De acuerdo con InverCap Afore, cambiar de trabajo no implica perder la cuenta individual ni los recursos acumulados, ya que la Afore es personal y no cambia con el empleo. Sin embargo, es fundamental que el trabajador conozca cómo funciona este proceso y tome medidas para asegurar que su ahorro continúe sin interrupciones, ya que podrían presentarse retrasos en los depósitos si no se da un seguimiento adecuado

¿Cambiar de trabajo afecta a la Afore?

Cambiar de empleo no afecta negativamente a la Afore, pero sí requiere de acciones puntuales por parte del trabajador para asegurar que las aportaciones se reanuden correctamente desde el nuevo patrón. La cuenta permanece activa y sigue generando rendimientos conforme al régimen en el que se encuentra registrado el trabajador.

¿Qué sucede específicamente con la Afore al cambiar de empleo?

Al ingresar a una nueva empresa, el patrón está obligado a registrar al trabajador en el IMSS y realizar las aportaciones correspondientes a su cuenta de Afore. Sin embargo, este proceso puede tomar tiempo y generar lapsos sin depósitos si no se realiza adecuadamente. En este periodo, los recursos acumulados siguen invertidos y generando rendimientos.

Acciones clave y recomendaciones para el trabajador

Verificar que el nuevo patrón haya registrado correctamente su NSS.

Consultar regularmente el estado de cuenta desde la app de la Afore .

. Informarse sobre los movimientos de aportaciones patronales.

Mantener actualizados sus datos personales y de contacto.

Solicitar asesoría gratuita con su Afore para resolver dudas sobre su situación laboral.

¿Qué se debe hacer con la Afore al cambiar de trabajo?

El trabajador no necesita cambiar de Afore al cambiar de empleo. Sin embargo, es recomendable asegurarse de que las aportaciones continúen y que su cuenta esté activa. Si existen periodos sin depósitos, InverCap Afore sugiere realizar aportaciones voluntarias para mantener la constancia en la inversión.

Servicios específicos de InverCap Afore que facilitan la transición

InverCap Afore ofrece acompañamiento durante el proceso de transición laboral, con asesoría personalizada, atención digital y seguimiento de aportaciones desde su plataforma móvil. Además, permite consultar saldos de la Afore, realizar aportaciones voluntarias y resolver dudas sobre la situación actual del trabajador.



