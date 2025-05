Integración, personalización y experiencias las nuevas reglas del juego para las empresas: HubSpot

El video corto predomina como el formato con mayor retorno de inversión para los equipos de marketing. Captar la atención en segundos es clave en plataformas como Reels, TikTok y YouTube Shorts. Omnicanalidad total: Integrar redes sociales, tiendas online y físicas en una sola experiencia fluida será la ventaja competitiva en 2025 y 2026

La transformación del marketing ya no es una predicción futura: es una realidad tangible que exige acciones inmediatas. Así lo revela el nuevo estudio «La Visión del Marketing en 2025», realizado por HubSpot en colaboración con Canva, HypeAuditor y academIArtificial, un reporte que reúne los insights de más de 500 especialistas de marketing de Latinoamérica y España -173 específicamente en México- y dibuja el mapa que las marcas deben seguir para no quedarse atrás.

Con un enfoque integral, el estudio expone cómo la tecnología, el dominio de los datos y la colaboración entre equipos están marcando la diferencia entre las organizaciones que avanzan y las que se estancan.

«El marketing del futuro ya está aquí. No se trata solo de nuevas herramientas, sino de un cambio profundo de mentalidad: integración, personalización auténtica y experiencias consistentes.2025 y 2026 será para quienes comprendan que el cliente ya no tolera fragmentaciones: busca ser acompañado, no perseguido», afirmó Alejandro Rico, Director de Ventas de HubSpot en México.

De acuerdo con el reporte, el 57% de las empresas en México aumentaron su presupuesto de marketing para 2025. Además, el 52% de los profesionales mexicanos afirma que sus estrategias actuales están funcionando bien. Sin embargo, el éxito viene acompañado de grandes desafíos: falta de visibilidad de datos, complejidad tecnológica y lentitud organizacional son las principales barreras que aún frenan a muchos equipos.

En palabras de Alejandro Rico, «Hoy no basta con invertir más: es indispensable invertir mejor. Los datos, la tecnología y la velocidad de ejecución se han vuelto factores críticos de competitividad. Las empresas que logren simplificar y conectar mejor sus esfuerzos serán las que conquisten el mercado».

A pesar del optimismo que se percibe en el sector, el estudio identifica tres desafíos clave que los equipos de marketing en México deben enfrentar para mantenerse competitivos:

Capacitación rápida en nuevas tecnologías (28%): Muchos equipos enfrentan la presión de adaptarse con agilidad a herramientas y plataformas emergentes. Implementar de manera práctica estrategias de marketing basado en datos (19%): Aunque se reconoce la importancia del uso de datos para la toma de decisiones, aún existen barreras para convertir esta información en acciones concretas y efectivas. Comprender al cliente con datos limitados (29%): La falta de datos detallados o actualizados sobre los consumidores dificulta el desarrollo de estrategias personalizadas, lo que limita la capacidad de las marcas para anticipar necesidades y generar conexiones más relevantes con su audiencia.

«La velocidad no es opcional. Quien no sea ágil estará fuera del radar de sus clientes. La clave está en simplificar procesos, integrar herramientas y empoderar a los equipos para actuar con autonomía», enfatizó Alejandro Rico.

Finalmente, surge el Social 360°, donde la omnicanalidad es esencial: los consumidores esperan experiencias fluidas entre redes sociales, tiendas online y físicas, y las marcas que integren ventas, atención al cliente y fidelización en un solo flujo lograrán una ventaja competitiva real.

El reporte completo con los resultados de la región puede ser consultado aquí.



Source: Mexicomex Comunicae