Iniciamos la construcción de nuestra Bodega No. 20, sumando 3,000 m² a nuestra capacidad de almacenamiento

Esta ampliación refuerza nuestro compromiso con el crecimiento, la eficiencia y las Buenas Prácticas de Almacenamiento, ofreciendo más espacio y tecnología para nuestros clientes.

LATINOAMÉRICA (Agosto 12 de 2025). En Alpasa nos complace anunciar que hemos iniciado la construcción de nuestra Bodega No. 20, un nuevo espacio que incrementará nuestra capacidad de almacenamiento en 3,000 metros cuadrados. Con esta ampliación, fortalecemos nuestra infraestructura y mejoramos nuestra capacidad de respuesta ante las crecientes demandas del mercado.

Este proyecto es parte de nuestra estrategia de crecimiento sostenible, pensada para ofrecer soluciones logísticas de alto nivel, garantizando seguridad, eficiencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes. Nuestra nueva bodega ha sido diseñada bajo los más altos estándares de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y contará con instalaciones modernas, sistemas avanzados de control y monitoreo, así como un diseño optimizado para agilizar el flujo de operaciones y asegurar la trazabilidad de los productos.

Con cada nueva obra, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Cada metro cuadrado adicional representa más beneficios para nuestros clientes y una contribución importante al fortalecimiento de la cadena logística en Guatemala.

Seguimos trabajando para que nuestros clientes cuenten con instalaciones seguras, modernas y eficientes. La Bodega No. 20 es un claro ejemplo de nuestra visión a largo plazo y de la confianza que tenemos en el crecimiento del sector.

Este proyecto forma parte de un plan integral de expansión con el que buscamos consolidarnos como un aliado estratégico para empresas nacionales e internacionales. Con más espacio, mejor tecnología y un equipo comprometido, seguimos marcando la diferencia en el sector de almacenaje.

En Alpasa somos líderes en servicios de almacenaje y logística, con años de experiencia brindando soluciones seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el cumplimiento de estándares internacionales nos ha posicionado como un socio estratégico en la cadena de suministro del país.

Contacto:

Departamento de Mercadeo – Alpasa

Tel.: +(502) 2427-4600

+(502) 2427-4600 Correo: INFORMACION@ALPASA.COM.GT

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico