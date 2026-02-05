Ingredion, por 16a ocasión en el ranking de las Compañías más Admiradas del Mundo de FORTUNE

Un reconocimiento que refleja consistencia, visión de largo plazo y liderazgo global

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), un proveedor global líder en soluciones de ingredientes para la industria de alimentos, bebidas y otras industrias, ha sido reconocida en la lista de las Empresas más Admiradas del Mundo de FORTUNE 2026. Esta es la 16a ocasión en que la compañía recibe este prestigioso reconocimiento, lo que refuerza su liderazgo continuo en innovación, excelencia operativa y sostenibilidad.

«Ser honrados por FORTUNE por 16a ocasión como una de las Empresas más Admiradas del Mundo es una increíble confirmación de lo que es la Compañía y lo que representa» señaló Jim Zallie, presidente y CEO de Ingredion. «Alrededor del mundo los colaboradores aportan pasión, ingenio y propósito a su trabajo todos los días. Su compromiso con la creación de valor para los clientes y de hacer alimentos saludables que sepan mejor es lo que verdaderamente distingue a Ingredion».

La lista de las Empresas más Admiradas del Mundo por FORTUNE es desarrollada en alianza con Korn Kerry, la cual es ampliamente reconocida como el referente definitivo en temas de reputación corporativa. Cada año, altos ejecutivos, miembros de consejos directivos y analistas califican a las empresas desde sus respectivas industrias con nueve atributos clave, entre estos, la innovación, la responsabilidad social, la solidez financiera, la competitividad global, así como atracción y retención de talento.

Con operaciones en 30 países y atendiendo a clientes en más de 120, Ingredion continúa siendo reconocida entre las compañías más respetadas del mundo. El listado completo aparece en la edición de febrero/marzo de 2026 de FORTUNE y estará disponible en su versión digital en Fortune.com.

Acerca de Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede en los suburbios de Chicago, es un proveedor global líder de soluciones de ingredientes que atiende a clientes en casi 120 países. Con ventas netas anuales de aproximadamente 7.4 mil millones de dólares en 2024, la compañía transforma granos, frutas, vegetales y otros materiales de origen vegetal en soluciones de ingredientes de valor agregado para los mercados de alimentos, bebidas, nutrición animal, cervecería e industrias diversas. Con los centros de innovación Ingredion Idea Labs® ubicados alrededor del mundo y más de 11,000 empleados, la compañía cocrea con sus clientes y cumple su propósito de unir el potencial de las personas, la naturaleza y la tecnología para mejorar la vida. Para más información, visitar Ingredion.com y consultar las últimas noticias de la compañía.