El presidente de Datavault AI envía carta a accionistas destacando logros de 2025 y perspectivas para 2026

Datavault AI firmó acuerdos de tokenización y licencias tecnológicas por 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, que impactan en los ingresos de los ejercicios 2025 y 2026. La compañía continúa su expansión para generar incrementos significativos a corto y largo plazo en sus flujos de efectivo y ganancias, con un objetivo de ingresos para 2026 de al menos 200 millones de dólares

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) («Datavault AI» o «la Compañía»), líder en monetización de datos, acreditación, participación digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real (RWA), emitió hoy una carta de Nathaniel Bradley, su director ejecutivo, a sus accionistas, destacando los logros de la Compañía en 2025 y sus perspectivas para 2026.

Mensaje del director ejecutivo

«Estimados accionistas de Datavault AI,

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por su apoyo constante, paciencia y valiosos comentarios a lo largo de este año transformador de 2025. Esperamos que esta comunicación sirva tanto como reflexión sobre los avances significativos de Datavault AI el año pasado como una perspectiva sobre los desafíos y oportunidades que se presentan en 2026.

Nuestro principio rector siempre ha sido, y sigue siendo, expandir los despliegues nacionales y apoyar implementaciones adicionales para clientes que se beneficien de comunicaciones seguras, almacenamiento seguro, computación near-edge y procesamiento seguro de datos. A medida que nuestra cobertura crece en EE. UU., la compañía espera que la infraestructura combinada acelere los flujos de trabajo confiables de tokenización, intercambio y valoración al colocar nodos edge ciberseguros más cerca de donde se generan los datos y se toman decisiones. Estamos comprometidos a liderar la experiencia de datos impulsada por IA, así como la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0.

A medida que continuamos navegando la complejidad del panorama de la IA, su rol como accionistas en este viaje es invaluable. Gracias por ser parte integral de nuestra misión y por su fe inquebrantable en nuestra visión. Juntos no solo estamos siendo testigos, sino que estamos dando forma activamente a un capítulo clave en la historia de la IA.

Los aprendizajes de 2025 han preparado a la compañía para oportunidades significativas en 2026, sentando las bases para ejecutar una estrategia comercial atractiva y transformar la percepción global de Datavault AI. La compañía se mantiene enfocada en expandirse para generar incrementos sustanciales en flujos de efectivo y ganancias, y en fomentar relaciones sólidas con todos los stakeholders, incluyendo accionistas, colaboradores, clientes y proveedores.

En conclusión, mi más sincero agradecimiento al extraordinario equipo de Datavault AI. Su dedicación, creatividad y resiliencia son la fuerza impulsora de nuestro éxito. Gracias a nuestros socios, clientes, proveedores, accionistas y miembros del consejo por su confianza mientras seguimos adelante con nuestra misión».

Logros de 2025

Algunos de los logros que el director menciona en su carta son los siguientes:

Integración del software de audio multicanal inalámbrico WiSA E en la nueva plataforma Video Soundbox de Sagemcom, con envíos globales iniciados en diciembre de 2024. Este software permite que el VSB todo-en-uno entregue una experiencia de entretenimiento innovadora e inmersiva, con audio Dolby Atmos® transmitido de manera inalámbrica a altavoces externos. El transmisor SoundSend E ofrece decodificación Dolby Atmos, conectividad HDMI ARC/eARC y control mediante aplicaciones móviles. Se lanzaron aplicaciones móviles – WiSA Certification, Express y Connect – diseñadas para simplificar el desarrollo de productos, la configuración de altavoces y mejorar el control del usuario final. Según Verified Market Reports, se prevé que el mercado de audio inalámbrico alcance los 154.000 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 17,3 %.

Desarrollo de Twinstitute y The Digital Twin, plataformas pioneras que permiten la creación de gemelos digitales virtuales y fuentes de voz individualizadas, apoyando la monetización NIL de próxima generación y una amplia gama de aplicaciones adicionales. Se estima que el mercado global de gemelos digitales podría alcanzar los 195.400 millones de dólares en 2030, con un crecimiento robusto impulsado por su adopción en múltiples sectores.

Demostración de DVHolo, una solución avanzada de medios holográficos en tiempo real para eventos en vivo, promociones de marca y reuniones virtuales, destacando su potencial para mejorar la interacción y el compromiso de la audiencia. Se prevé que el mercado global de pantallas holográficas supere los 31.000 millones de dólares en 2033, con una CAGR del 23,8 %.

Firma de un acuerdo multianual de licencias comerciales y de propiedad intelectual con NYIAX, integrando la plataforma patentada Data Vault® e Information Data Exchange® (IDE) de Datavault AI con la avanzada tecnología blockchain de NYIAX. Se espera que esta colaboración permita a las empresas escalar, listar, valorar e intercambiar datos y activos digitales de manera eficiente, creando nuevas oportunidades de ingresos. El mercado global de monetización de datos se estima que superará los 700.000 millones de dólares en 2025.

La Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) otorgó avisos de concesión y emisión de nueve patentes, encabezadas por la patente de Tokenización de Créditos de Carbono (Carbon Credit Tokenization Patent, Appl. No. 17/874,069, Allowance: 20/6/2025), que establece una plataforma blockchain escalable impulsada por IA para generar, intercambiar y monetizar créditos de carbono.

Obtención de una inversión estratégica de 150 millones de dólares de Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX) para la construcción de una supercomputadora.

Alianza estratégica con Max International AG como socio licenciatario, desplegando y gestionando el Swiss Digital RWA Exchange en Suiza, optimizando las ventajas del marco regulatorio digital suizo y de la infraestructura de SIX Digital Exchange.

Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ lidera la experiencia de datos impulsada por IA, la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube ofrece soluciones completas con enfoque colaborativo, incluyendo divisiones de Ciencia Acústica (WiSA®, ADIO®, Sumerian®) y Ciencia de Datos, con tecnologías patentadas y capacidades de alta computación para la percepción, tokenización y monetización segura de datos. Atiende múltiples industrias: software HPC para deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, salud, energía, entre otras. La plataforma Information Data Exchange® permite gemelos digitales y licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) vinculando objetos físicos con metadatos inmutables, fomentando una IA responsable. Sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.