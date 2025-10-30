Informe de Amenazas Ecológicas 2025: las estaciones extremas húmedas-secas surgen como catalizador de conflictos

Aproximadamente 2.000 millones de personas —una cuarta parte de la humanidad— viven ahora en regiones que experimentan aumentos moderados a severos en la estacionalidad

LATINOAMÉRICA (Octubre 30 de 2025). Una nueva investigación del Institute for Economics & Peace (IEP) revela que los patrones cambiantes de precipitaciones están amplificando significativamente los riesgos de conflicto en todo el mundo. El Informe de Amenazas Ecológicas 2025 (ETR), publicado hoy, concluye que las tasas de muertes por conflicto son sustancialmente más altas en las áreas donde la lluvia se concentra en menos meses, en comparación con las regiones donde las precipitaciones se distribuyen de manera más uniforme a lo largo del año.

Principales hallazgos

En promedio, en las áreas donde las estaciones húmedas y secas se están volviendo más extremas, hay cuatro veces más muertes por conflicto que en las áreas donde la estacionalidad ha disminuido.

que en las áreas donde la estacionalidad ha disminuido. En 2024 , los desastres naturales provocaron 45 millones de desplazamientos internos temporales en 163 países , la cifra más alta desde al menos 2008.

, los desastres naturales provocaron en , la cifra más alta desde al menos 2008. El oeste de Brasil , incluidas partes de la Amazonía, ha registrado algunos de los mayores aumentos del mundo en los niveles de amenaza ecológica. Las temperaturas han aumentado al doble del ritmo global , provocando sequías e incendios forestales.

, incluidas partes de la Amazonía, ha registrado algunos de los mayores aumentos del mundo en los niveles de amenaza ecológica. Las temperaturas han aumentado al , provocando sequías e incendios forestales. África subsahariana enfrenta las presiones ecológicas más graves del mundo, con Níger registrando la peor puntuación del ETR.

enfrenta las presiones ecológicas más graves del mundo, con registrando la peor puntuación del ETR. Europa central y occidental registró mejoras sustanciales, en parte reflejando un retorno a la normalidad tras las condiciones climáticas inusualmente secas de Europa en 2019.

registró mejoras sustanciales, en parte reflejando un retorno a la normalidad tras las condiciones climáticas inusualmente secas de Europa en 2019. A pesar de los temores sobre las inminentes «guerras por el agua», no ha habido conflictos interestatales librados exclusivamente por el agua en la era moderna . En la segunda mitad del siglo XX se firmaron al menos 157 tratados internacionales de agua dulce , que ofrecen modelos de cooperación interestatal.

. En la segunda mitad del siglo XX se firmaron al menos , que ofrecen modelos de cooperación interestatal. Este enfoque cooperativo sobre el agua se asemeja en cierta medida a la disuasión nuclear desde la Segunda Guerra Mundial: en ambos casos, la mera amenaza de una destrucción catastrófica ha fomentado la cooperación pragmática. La destrucción del suministro de agua puede conducir al colapso social.

Aproximadamente 2.000 millones de personas, una cuarta parte de la humanidad, viven ahora en regiones que experimentan aumentos moderados a severos en la estacionalidad. En estas zonas, las estaciones lluviosas se están volviendo más cortas e intensas, mientras que las estaciones secas son más largas y áridas. Estos cambios están alterando los calendarios agrícolas y aumentando la incertidumbre para miles de millones de personas que dependen de las lluvias estacionales para su alimentación y sus medios de vida.

El Informe de Amenazas Ecológicas, elaborado por el Institute for Economics & Peace, abarca 3.125 áreas subnacionales en 172 países y territorios, representando más del 99 % de la población mundial. Entre 2019 y 2024, las puntuaciones ETR se deterioraron en 96 países y mejoraron en 74.

África subsahariana se aproxima a múltiples puntos de inflexión críticos

En África subsahariana, el riesgo de conflicto aumenta drásticamente cuando la estacionalidad se combina con un rápido crecimiento demográfico. Las lluvias impredecibles provocan estrés agrícola y, junto con la presión demográfica, se intensifica la competencia por la tierra, el agua y los alimentos. En regiones con gobernanza débil y agravios no resueltos, esta combinación resulta explosiva.

El Cluster de Karamoja, en África oriental, ilustra este patrón. Aunque la cantidad total de lluvia se mantiene relativamente estable, su distribución temporal se ha vuelto menos predecible, amplificando los riesgos de sequías e inundaciones y provocando un aumento de los conflictos. Con solo el 2 % de las tierras cultivadas irrigadas, en comparación con un promedio mundial del 20 %, las comunidades de África oriental siguen siendo altamente vulnerables a estos impactos. Desde 2019, el aumento de la estacionalidad de las lluvias ha coincidido con el resurgimiento de la violencia pastoral tras años de relativa paz.

«La estacionalidad de las lluvias se está convirtiendo en un poderoso catalizador de conflictos», declaró Steve Killelea AM, fundador y presidente ejecutivo del Institute for Economics & Peace. «Donde las lluvias se concentran cada vez más en menos meses, las muertes por conflicto aumentan drásticamente. En África subsahariana, el rápido crecimiento de la población amplifica este efecto, convirtiendo las estaciones impredecibles en competencia por la tierra, el agua y los alimentos. El problema no es la escasez de agua, sino nuestro fracaso para capturarla y distribuirla. Solo el 2 % de las tierras agrícolas de África subsahariana están irrigadas, frente al 20 % a nivel mundial».

Desigualdad del agua y brecha de infraestructura

El suministro mundial de agua dulce renovable es finito y está cada vez más distribuido de forma desigual. Existen 295 áreas subnacionales con riesgo de agua muy alto y otras 780 con alto riesgo, afectando a casi 1.900 millones de personas.

Los países de altos ingresos han reducido su consumo de agua per cápita en aproximadamente un tercio desde 2000, gracias a la eficiencia y al menor crecimiento demográfico, mientras que muchos países de bajos ingresos enfrentan mayores extracciones totales y menor disponibilidad per cápita, ya que las poblaciones crecen más rápido que el suministro.

África subsahariana ejemplifica este desequilibrio: el uso de agua per cápita ha caído de 113 metros cúbicos en 2000 a solo 89 en 2022, menos de una quinta parte del promedio mundial. El resultado es una creciente presión sobre los recursos hídricos limitados y una competencia intensificada entre agricultura, industria y hogares, lo que aumenta el riesgo de conflicto.

La incapacidad para capturar y distribuir el agua es más aguda en África subsahariana, que tiene las tasas de irrigación más bajas del mundo. Irrigar 34 millones de hectáreas requeriría solo el 6 % de los recursos hídricos renovables anuales de la región.

Steve Killelea añadió: «La COP30 debe priorizar la inversión en sistemas de agua resilientes al clima como base para la sostenibilidad y la paz. Al igual que los tratados nucleares redujeron el riesgo de aniquilación, la cooperación internacional sobre el agua puede reducir el riesgo de colapso ecológico. Ambos demuestran que la supervivencia depende menos del dominio y más de la responsabilidad compartida«.

Cooperación interestatal sobre el agua

Los discursos populares han advertido sobre las inminentes «guerras del agua«, especialmente en las cuencas fluviales y lacustres transfronterizas. El ETR concluye que esto no es el caso. Aunque se producen disputas sobre ríos compartidos, no se han librado guerras interestatales por el agua en la era moderna. Esto hace que las lecciones de la cooperación interestatal exitosa sobre el agua sean aún más importantes.

En una era de creciente conflicto, entender por qué la cooperación interestatal ha sido tan eficaz puede ofrecer un modelo para evitar enfrentamientos futuros. Incluso en cuencas tensas como la del río Indo —compartido por India y Pakistán—, el reparto de agua ha continuado a pesar de repetidos conflictos, tensiones políticas y militares. Los acuerdos sobre el agua, por necesidad, fomentan una visión más allá de los agravios políticos inmediatos hacia la supervivencia y el beneficio compartido a largo plazo.

Análisis regional

África subsahariana enfrenta las presiones ecológicas más graves del mundo. Sin embargo, algunos países del sur y este de África, incluidos Lesoto, Ruanda, Eritrea y Esuatini, han mejorado sus puntuaciones ETR. Patrones de lluvia más favorables en estos países han reducido significativamente el riesgo hídrico en los últimos cinco años.

En contraste, el noroeste de África ha mostrado el mayor deterioro en las puntuaciones ETR en el mismo período, encabezado por Túnez, Marruecos y Argelia, donde las sequías persistentes y el aumento de las temperaturas han revertido las condiciones inusualmente favorables de 2019.

Europa central y occidental registraron mejoras notables, marcando un regreso a la normalidad tras la extrema sequedad de 2019.

