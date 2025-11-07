Infios y Amazon Web Services (AWS) transforman la gestión de la cadena de suministro con IA Generativa

La colaboración en software de ejecución de cadena de suministro sobre AWS sienta las bases de una nueva era de inteligencia aplicada que establece un estándar más alto para la gestión integral de la cadena de suministro

Infios, líder global en ejecución inteligente de cadenas de suministro, anunció una alianza con AWS para integrar agentes de inteligencia artificial generativa en su plataforma Infios Order Management (Infios OM). Esta colaboración con el AWS Generative AI Innovation Center refuerza el liderazgo de Infios en la definición de la nueva era de la cadena de suministro.

Infios OM funciona como el cerebro de la cadena de suministro. Atiende las necesidades crecientes de velocidad, conveniencia y expansión de canales, al tiempo que orquesta cada proceso para garantizar que cada promesa hecha sea una promesa cumplida.

Junto con AWS, Infios está rediseñando esta función esencial mediante la incorporación de agentes de inteligencia artificial que simplifican la gestión y aumentan la precisión en la administración de pedidos. Impulsada por la tecnología de IA generativa de AWS —incluyendo Amazon Bedrock y Strands Agents— esta integración democratiza capacidades empresariales avanzadas para todo tipo de compañías.

«Junto con AWS, se redefine lo que la gestión de pedidos puede ofrecer a los clientes», señaló Eugene Amigud, Director de Innovación de Infios. «Se están desarrollando agentes inteligentes capaces de detectar y resolver proactivamente anomalías durante el cumplimiento, reequilibrar pedidos en redes y predecir tiempos de entrega antes de que surjan los problemas. Como resultado, los clientes contarán con una orquestación de flujos de trabajo simplificada para que cada pedido sea más predecible, cada decisión más inteligente y cada proceso de entrega más conectado. Esto se traduce en una incorporación más rápida para los operadores logísticos, una expansión dinámica de canales para los minoristas y la capacidad de los distribuidores para anticiparse a las interrupciones en la oferta y la demanda».

Gracias a esta innovación conjunta, Infios y el AWS Generative AI Innovation Center han identificado oportunidades para la automatización de procesos en la gestión y el cumplimiento de pedidos. Esta colaboración, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026, se centra en la creación de flujos de trabajo impulsados ​​por IA en Infios OM que:

Simplifican la configuración y el onboarding de nuevos procesos.

Generan representaciones visuales que los expertos pueden revisar y ajustar.

Detectan de manera proactiva anomalías y proponen soluciones óptimas.

«Infios está dando un paso inteligente al convertir la orquestación en inteligencia», comentó Taimur Rashid, Director General de Innovación y Entrega de IA Generativa en AWS. «Juntos, se construye la base para flujos de trabajo que aprenden, se adaptan y ejecutan con la velocidad e inteligencia que demandan las cadenas de suministro modernas. Al aprovechar las capacidades de la nube y la IA de AWS, Infios permite que las cadenas de suministro evolucionen al mismo ritmo que los mercados a los que sirven».





Source: Mexicomex Comunicae