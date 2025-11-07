CINDIE estrena la nueva serie documental "Verstappen: Lion Unleashed"

La serie llega tras el éxito de «Verstappen: Anatomy of a Champion», un retrato detrás de cámaras del piloto de F1

La plataforma de cine y televisión independiente CINDIE anuncia el estreno exclusivo de la serie documental «Verstappen: Lion Unleashed» («Verstappen: El León Holandés»), una producción que profundiza en la intensidad, la disciplina y la pasión que definen a uno de los pilotos más dominantes de la Fórmula 1 contemporánea: Max Verstappen.

Este lanzamiento llega tras el éxito de «Verstappen: Anatomy of a Champion» («Verstappen: Anatomía de un Campeón»), la serie documental estrenada el mes pasado en CINDIE que ofreció un retrato íntimo del campeón neerlandés y su meteórico ascenso en el automovilismo mundial.

En «Verstappen: Lion Unleashed» («Verstappen: El León Holandés»), el público podrá ser testigo del lado más competitivo y humano de Verstappen, explorando su mentalidad implacable y la presión que conlleva mantenerse en la cima. A través de imágenes exclusivas, entrevistas y acceso sin precedentes al entorno del piloto, la serie muestra cómo Verstappen continúa marcando una era en los Grandes Premios de este año, consolidando su legado en la historia del deporte motor.

«En CINDIE creemos en contar historias relevantes y actuales, aquellas que reflejan los momentos que están definiendo nuestra cultura», afirmó Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. «Max Verstappen no solo representa la excelencia competitiva, sino también la perseverancia y la pasión que inspiran a millones. Con ‘Lion Unleashed’, queremos llevar a la audiencia más allá de las pistas, hacia la esencia de lo que significa ser un verdadero campeón».

«Verstappen: Lion Unleashed» («Verstappen: El León Holandés») ya está disponible exclusivamente en CINDIE, la plataforma dedicada a ofrecer contenido independiente, diverso y de alta calidad que conecta con las audiencias globales de hoy, a través de www.cindie.com y distribuidores selectos.



