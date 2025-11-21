Industrias Zubiría presenta sus soluciones de movilidad eléctrica en Expo Transporte 2025

La compañía mexicana reafirma su compromiso con la innovación y la eficiencia en la movilidad y la logística, participando en la feria más grande de transporte y logística de América Latina

Industrias Zubiría, empresa mexicana especializada en la fabricación de equipo aliado para la Última Milla, participó en Expo Transporte ANPACT 2025, la feria más grande de transporte y logística de América Latina, que se llevó a cabo en Expo Guadalajara.

La compañía aprovechó el evento para mostrar sus innovaciones en carrocerías, soluciones integrales y equipo eléctrico a través de sus asesores especializados y equipo de ingeniería, reafirmando así, su compromiso con la eficiencia y la innovación en el sector.

Durante la exposición, Zubiría presentó sus modelos de cajas secas, refrigeradas y personalizadas, diseñadas para maximizar la productividad y la seguridad en operaciones de transporte urbano e industrial.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Industrias Zubiría también destacó sus soluciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. La empresa impulsa el uso de materiales ligeros y reciclables, así como el desarrollo de carrocerías compatibles con vehículos eléctricos, contribuyendo a la reducción de emisiones y al ahorro de combustible en las operaciones logísticas.

Además, expertos en ingeniería de la empresa estuvieron disponibles para compartir conocimiento y asesoría especializada con los asistentes. Cabe resaltar que Industrias Zubiría ha participado en ediciones recientes de Expo Transporte ANPACT, consolidándose como un referente en soluciones innovadoras para la industria del transporte.

«En Zubiría ofrecemos soluciones que no solo cumplan con los estándares de la industria, sino que también impulsen la innovación en transporte y logística en México. Expo Transporte 2025 es una oportunidad única para demostrar cómo nuestras innovaciones contribuyen al crecimiento y eficiencia de nuestros clientes», comenta Oscar Zubiría, CEO de Industrias Zubiría.

Esta participación refleja el compromiso constante con la innovación, la calidad y la eficiencia operativa.



Source: Mexicomex Comunicae