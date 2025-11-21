CINDIE se suma a Suscripciones Premium de Roku

Usuarios de Roku podrán suscribirse a CINDIE directamente desde las Suscripciones Premium en The Roku Channel, utilizando su cuenta de Roku

CINDIE, la plataforma líder en cine y televisión independiente en América Latina, anuncia su integración a la nueva oferta de Suscripciones Premium de Roku, ofreciendo a los usuarios una manera más simple, flexible y conveniente de disfrutar del mejor contenido independiente.

Gracias a esta nueva modalidad, los usuarios de Roku podrán suscribirse a CINDIE directamente desde las Suscripciones Premium en The Roku Channel, utilizando su cuenta de Roku. Esto significa un solo inicio de sesión, pagos unificados en una sola factura mensual y la libertad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento, sin complicaciones.

Con esta alianza, CINDIE amplía su alcance y refuerza su compromiso de acercar al público latinoamericano una curaduría única de películas y series de alta calidad, seleccionadas entre lo mejor del cine contemporáneo, premiado en festivales internacionales y producciones locales con nuevas voces y miradas.

«En CINDIE creemos en la importancia de ofrecer historias auténticas y diversas, y en facilitar el acceso a ellas. Este crecimiento de nuestra exitosa relación con Roku, integrándonos a las Suscripciones Premium de Roku representa un paso clave para acercar aún más nuestro contenido a los espectadores, brindándoles una experiencia de suscripción sencilla, segura y totalmente integrada», comentó Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. «Estamos entusiasmados de que más usuarios puedan descubrir el mejor cine independiente desde la comodidad de su cuenta Roku».

Entre los títulos destacados que ofrece CINDIE se encuentran películas internacionales como Snowpiercer, dirigido por Bong Joon-ho (Parásitos); clásicos del cine como JFK de Oliver Stone; películas de culto como Mulholland Drive de David Lynch; títulos galardonados como Birdman de Alejandro González Iñarritu; así como series aclamadas de todo el mundo, como Furia, Absuelto y Fenris; y documentales exitosos como Buscando a Sugar Man y dos series documentales sobre el campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen.

Con esta incorporación, los usuarios podrán acceder a una experiencia de entretenimiento más completa y personalizada, con el sello de calidad y curaduría que distingue a CINDIE por tan solo $79 pesos al mes.



