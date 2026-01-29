Iberdrola México recibe premio de la Secretaría Iberoamericana por su programa de apoyo al deporte femenino

La iniciativa social DestElla ha beneficiado a más de 8,500 mujeres deportistas desde su lanzamiento en 2024. La empresa energética ha recibido 3 premios Iberoamericano de la Calidad y 6 a Mejores Prácticas en Materia de ODS, siendo la compañía más galardonada

Iberdrola México recibió el galardón a Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su categoría Oro, por DestElla, un programa social para impulsar el desarrollo y el empoderamiento de niñas y mujeres a través del deporte.

Este reconocimiento es otorgado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) a aquellos proyectos que contribuyen de manera sobresaliente a los ODS y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU).

«DestElla derriba estereotipos y crea espacios seguros para que mujeres y niñas alcancen todo su potencial. Este galardón refleja nuestro compromiso con la equidad de género y la transformación social a través del deporte, y nos impulsa a seguir trabajando por un México más igualitario e inclusivo», afirmó Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, en el marco de la ceremonia de entrega del XXVI Premio Iberoamericano de la Calidad y los VI Reconocimientos a Mejores Prácticas en Materia de ODS, encabezada por el secretario de Estado de Industria de España, Jordi García Brustenga.

Este proyecto de la Fundación Iberdrola México nació en 2024 para apoyar a las deportistas del país y reducir la brecha de género todavía existente en este ámbito. A través de esta iniciativa, la empresa energética busca ser un agente de cambio social y promover la equidad y el bienestar integral.

El programa arrancó con una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Rugby (FMRU), que ya ha beneficiado a más de 8,500 niñas y mujeres mediante el apoyo económico a federadas, capacitaciones y activaciones deportivas en instituciones académicas, sumando al desarrollo y visibilidad de esta disciplina en el país.

DestElla se alinea con varios ODS de la ONU, tales como: Salud y bienestar (3); Igualdad de género (5); Reducción de las desigualdades (10) y Alianzas para lograr objetivos (17).

«Los reconocimientos en materia de ODS ponen en valor aquellas organizaciones que han sabido traducir los compromisos globales en acciones concretas, medibles y transformadoras, con un impacto real en sus comunidades. Desde la SEGIB, reafirmamos que la calidad y la sostenibilidad no son caminos paralelos, sino dimensiones inseparables de una misma estrategia de desarrollo», destacó José Frederico Ludovice, secretario adjunto Iberoamericano.

Excelencia operativa con impacto social

Iberdrola México es la compañía que más veces ha sido reconocida por la FUNDIBEQ, con un total de 9 galardones: 3 premios Iberoamericano de la Calidad y 6 a Mejores Prácticas en Materia de ODS.

La empresa recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad en 2019 y 2021 en la categoría Plata, y en 2024 obtuvo su máxima distinción, Oro, gracias a sus altos estándares operativos y procesos innovadores y sostenibles que contribuyen al dividendo social.

La compañía suma 6 premios a Mejores Prácticas en Materia de ODS por su estrategia para multiplicar su impacto social (2024); la metodología para desarrollar proyectos renovables (2023); el programa Impulso STEM, de promoción de carreras científicas y tecnológicas (2022); el Plan de Mitigación de Pandemia y Retorno Seguro al Trabajo (2021); y Luces de Esperanza (2021), iniciativa de electrificación de comunidades rurales con sistemas fotovoltaicos.