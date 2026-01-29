ABSOLUT® y TABASCO® lanzan un nuevo vodka spicy con identidad mexicana

Dos íconos del sabor se unen para lanzar el vodka que conecta perfecto con el paladar mexicano

Absolut Vodka y TABASCO® Brand han anunciado el lanzamiento de ABSOLUT® TABASCO™, un nuevo vodka spicy que combina el carácter prémium de Absolut con el picor inconfundible de la salsa TABASCO®. El producto estará disponible a partir de febrero de 2026 en más de 50 mercados a nivel mundial, incluido México, uno de los territorios clave para esta colaboración.

ABSOLUT® TABASCO™ nace de la fusión de Absolut Vodka con una esencia 100 % natural, sin azúcar añadida, elaborada a partir del puré de chile rojo fermentado y añejado que da origen a la salsa TABASCO®. El resultado es un vodka con el aroma y el picor característicos de la marca, diseñados para ofrecer una experiencia intensa en cada sorbo.

Una propuesta alineada con la cultura del picante

El lanzamiento responde al auge global de los sabores picantes y a la creciente demanda de bebidas con perfiles más atrevidos. Se estima que la categoría de vodka picante crecerá un 27 % hacia 2029, impulsada por consumidores que buscan experiencias diferenciadoras y con identidad. En este contexto, México destaca como uno de los mercados donde esta tendencia tiene mayor relevancia cultural.

«En México, el picante es identidad y cultura. Por eso, el lanzamiento de ABSOLUT® x TABASCO® es una colaboración con profunda relevancia cultural que se integra de forma natural a rituales de consumo locales», ha señalado Fernanda Gálvez, Senior Brand Manager de Absolut Vodka en México.

El nuevo vodka está pensado para consumirse en propuestas como el Absolut Michelado o la Spicy Vodkarita, integrándose en momentos de consumo habituales como el brunch, el precopeo o la sobremesa.

Dos marcas con un legado histórico

TABASCO® Sauce se produce desde 1868 en Avery Island (Luisiana), utilizando únicamente chiles rojos, sal y vinagre, fermentados y añejados en barricas de roble hasta tres años. Por su parte, Absolut Vodka se elabora exclusivamente en Åhus (Suecia) a partir de agua pura, trigo de invierno y una cepa exclusiva de levadura, manteniendo el mismo proceso de destilación desde el siglo XIX.

La botella de ABSOLUT® TABASCO™ integra los elementos más representativos de ambas marcas, combinando el diamante y los colores icónicos de TABASCO® con la silueta característica de Absolut Vodka.

«Aunque ABSOLUT® TABASCO™ es un lanzamiento global, en México adquiere un significado especial, al unir dos marcas icónicas que conectan de forma auténtica con los consumidores», ha afirmado Alejandro Chain, vicepresidente de Marketing de Pernod Ricard México.

Con 38 % de alcohol por volumen (ABV), ABSOLUT® TABASCO™ estará disponible en México a partir de febrero de 2026 en tiendas de autoservicio, establecimientos especializados y plataformas de comercio electrónico.