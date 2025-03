Iberdrola México abre una nueva convocatoria del Programa Internacional de Becas Máster

La convocatoria, abierta hasta el 4 de abril, está dirigida a personas graduadas y estudiantes de último año, que podrán elegir entre universidades de primer nivel

Para contribuir a la excelencia académica de jóvenes talentos, Iberdrola México lanzó una nueva convocatoria de su Programa Internacional de Becas Máster para que seis personas cursen estudios de posgrado en el país o en España.

«Iberdrola México tiene un firme compromiso con el desarrollo del país a través de iniciativas sociales como este programa de becas que da al talento más joven una formación de excelencia, facilitando su incorporación al mercado laboral. Para transformar el sector energético, fomentamos alianzas estratégicas con instituciones educativas para impulsar el empleo verde y de calidad», explicó Erika Elizondo, directora de Personas y Organización de Iberdrola México.

Las personas, mexicanas o extranjeras residentes en el país, que estén interesadas en este programa de becas, podrán estudiar una maestría durante el curso académico 2025-2027 en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Finanzas; Inteligencia Artificial Aplicada; Medio Ambiente y Transición Energética.

La convocatoria concluye el próximo 4 de abril y las solicitudes deben realizarse a través de la página web https://www.iberdrolamexico.com/empleo-y-talento/programa-de-becas/. Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico el 13 de junio de 2025.

La ingeniera Diana López Velarde, quien como becaria cursó el Official Master’s Degree in the Electric Power Industry en Madrid y hoy trabaja para Iberdrola México, destacó: «Se trata de una experiencia inigualable, en la cual tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de España y en donde aprendí sobre el sector eléctrico, preparándome para trabajar y contribuir al planeta y a la sociedad».

Las becas incluyen la realización de estudios en centros académicos de ámbito nacional o internacional como:

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La Universidad Panamericana.

La Universidad Pontificia Comillas (España).

Para la elección de los candidatos se tiene en cuenta el expediente académico, el nivel de conocimiento de idiomas y otros factores como el currículum, el interés del proyecto de estudios y las cartas de referencia. En caso de que el solicitante se encuentre cursando el último año de carrera en el curso 2024-2025, la concesión de la beca quedará condicionada a la obtención del título universitario dentro de los plazos de admisión de cada centro académico.

La beca -que tiene una duración máxima de 2 años y seis meses- cubre la matrícula universitaria y una dotación económica mensual para gastos de transporte, manutención y alojamiento, de acuerdo con la duración del plan de estudios.

Desde el inicio de este programa en 2018, Iberdrola México ha otorgado 43 becas de maestría y ha sumado a la plantilla a 22 becarios, la mitad mujeres, contribuyendo a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, entre ellos el 4 -Educación de Calidad- y el 10 -Reducción de las Desigualdades-.



