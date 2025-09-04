Hecho en México: el orgullo que impulsa a Unilever

Marcas como Knorr, Zest y Maizena llevan el talento mexicano a millones de hogares dentro y fuera del país. Más de 7,000 colaboradores en México construyen futuro con innovación y propósito

Unilever de México, con más de 60 años de presencia en el país, refuerza su compromiso al sumarse a la iniciativa de la Secretaría de Economía: «Hecho en México».

Con cinco plantas de producción en Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Nuevo León, Unilever fabrica productos que llegan a millones de hogares dentro y fuera del país, con la calidad, innovación y dedicación que distingue lo hecho por manos mexicanas. Marcas como Knorr, Hellmann’s, Maizena, Sedal, Savilé, eGo o Ponds se producen en el país y se llevan a otros mercados.

Knorr, presente en 9 de cada 10 hogares mexicanos, es un ejemplo del vínculo de confianza que las marcas de Unilever han construido a lo largo de generaciones, manteniéndose como un aliado en el sabor y en la mesa de millones de familias.

«México no solo es donde producimos, es donde se desarrolla el talento, el esfuerzo y la pasión de nuestros colaboradores mexicanos. Unirnos al distintivo ‘Hecho en México’ es reconocer que cada producto que fabricamos lleva consigo lo mejor de nuestra gente con marcas icónicas que son parte de la vida diaria de los mexicanos, elaboradas bajo estándares de excelencia, sustentabilidad e innovación», compartió Mildred Villegas, directora general de Unilever México y Foods LATAM.

La empresa cuenta con más de 7,000 colaboradores que, detrás de cada producto, reflejan esfuerzo, orgullo y una historia de innovación que ha acompañado a generaciones. Cabe destacar que México se encuentra dentro de los 10 mercados más importantes para la compañía a nivel global.

El distintivo «Hecho en México» representa para Unilever una forma de llevar el nombre del país en alto y reforzar el desarrollo nacional. Este sello funciona como un mecanismo de promoción nacional, ya que la Secretaría de Economía publicará durante el año un listado oficial de empresas certificadas para que los consumidores puedan identificar fácilmente productos avalados por esta marca de calidad.

A nivel internacional, servirá también para que los productos mexicanos sean reconocidos con mayor facilidad en los mercados globales, con lo que se busca impulsar las exportaciones y mejorar la competitividad del país.

«Creemos en México y seguiremos apostando por el desarrollo económico y social de del país, por eso hemos anunciado una inversión de 30 mil millones de pesos entre 2025 y 2028, creando un impacto real con empleos, tecnología y cadenas de valor más fuertes», agregó Villegas.

Unilever de México seguirá impulsando el desarrollo económico y social del país, convencido de que el futuro se construye con talento, raíces y propósito.



