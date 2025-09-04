El 51% de las empresas mexicanas ve la salud como eje estratégico, revela estudio de Sofía

Más de la mitad del ecosistema empresarial (51%) ya se ubica en las etapas superiores de madurez en la adopción de la salud como valor central. Los colaboradores demandan modelos de seguro más transparentes y sencillos. El 76% prioriza un deducible bajo o nulo, mientras que el 83% valora una red amplia y una atención rápida

La salud empresarial en México vive un punto de inflexión. Sofía, la aseguradora de salud presentó los hallazgos de su estudio «El despertar de la Salud Empresarial como valor central», que revela que:

51% de las empresas buscan integrar la salud como eje estratégico. Esto indica un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan el bienestar de sus equipos.

El estudio muestra una brecha significativa en cómo los líderes perciben la salud. Mientras que los ejecutivos de Recursos Humanos ven la cobertura de salud como una estrategia clave para la permanencia y motivación (65%), los directivos de empresas aún no logran conectar la inversión en beneficios con métricas de negocio (solo 25%). Esta desconexión es un desafío para la adopción de programas de bienestar, a pesar de que más de la mitad del ecosistema empresarial (51%) ya se ubica en las etapas superiores de madurez en la adopción de la salud como valor central.

Frente a este panorama, los colaboradores demandan modelos de seguro más transparentes y sencillos. El 76% prioriza un deducible bajo o nulo, mientras que el 83% valora una red amplia y una atención rápida. La brecha de uso entre los seguros tradicionales y aquellos que priorizan la prevención y el acompañamiento es de hasta diez veces, lo que demuestra la necesidad de optimizar la experiencia del asegurado.

«El desafío está en conciliar las tres voces: los directivos necesitan métricas, los empleados piden simplicidad y transparencia, y los líderes de RRHH buscan herramientas para escalar la cobertura», señala Sebastián Jiménez-Bonnet, cofundador y CPO de Sofía.

La propuesta de Sofía se centra en un modelo de salud digital que elimina las fricciones, ofreciendo:

Planes sin deducibles para acceso inmediato a la atención médica.

para acceso inmediato a la atención médica. Cobertura integral que combina cuidados médicos mayores, menores y preventivos.

que combina cuidados médicos mayores, menores y preventivos. Procesos 100% digitales y un equipo dedicado de Customer Success.

y un equipo dedicado de Customer Success. Acceso a una red nacional de más de 1,700 especialistas y 200 hospitales.

«Como aseguradora, la apuesta no está solo en cubrir riesgos, sino en reinventar la relación entre empresas, colaboradores y salud», concluye Jiménez-Bonnet. Más de 1,100 empresas, incluyendo a Rappi, Clara y Clip, confían en Sofía para proteger la salud de sus equipos.



Source: Mexicomex Comunicae