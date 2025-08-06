Getin presenta resultados de tiendas físicas en el primer semestre de 2025

El reporte semestral, realizado por Getin, analizó más de cinco mil tiendas y demuestra cómo la afluencia crece, pero atraer ya no basta: el nuevo reto del retail mexicano es convertir a un consumidor más informado

En un entorno cada vez más competitivo, el retail mexicano enfrenta el reto de transformar paseantes en compradores reales. Así lo revelan los hallazgos del Reporte del Primer Semestre de 2025 elaborado por Getin, empresa mexicana líder en Retail Analytics y del comportamiento en tiendas físicas.

A partir de información recolectada en más de 5,550 puntos de venta y 25 industrias, el estudio ofrece una radiografía profunda del consumidor actual, quien ya no se guía solo por promociones o vitrinas, sino que exige experiencias de compra fluidas, personalizadas y basadas en la omnicanalidad.

Principales hallazgos:

Afluencia general al alza (+2.45%): impulsada por campañas de marketing, Semana Santa y el Día de la Madre.

(+2.45%): impulsada por campañas de marketing, Semana Santa y el Día de la Madre. Disminución en la atracción a tienda (-3.49%): indica que más personas pasan frente a las tiendas, pero menos entran.

(-3.49%): indica que más personas pasan frente a las tiendas, pero menos entran. Visitas ligeramente a la baja (-1.13%), especialmente en tiendas a pie de calle.

(-1.13%), especialmente en tiendas a pie de calle. Ticket Promedio con fuerte crecimiento (+5.65%): se atribuye a ventas más intencionadas y estrategias de upselling y cross-selling.

(+5.65%): se atribuye a ventas más intencionadas y estrategias de upselling y cross-selling. Conversión de compra estable (+0.45%): aunque los visitantes son menos, su intención de compra es más clara.

(+0.45%): aunque los visitantes son menos, su intención de compra es más clara. Variaciones regionales importantes: el Centro-Norte fue la región con mejor desempeño en afluencia (+4.11%) y conversión (+1.03%).

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del retail

Getin destaca la incorporación de un nuevo módulo impulsado por inteligencia artificial llamado «Posibilidades», que permite proyectar escenarios de ventas a partir de variables como atracción, conversión y ticket promedio. Esta herramienta ayuda a los retailers a tomar decisiones tácticas con base en datos duros.

«Hoy no basta con atraer tráfico a tienda; las marcas necesitan entender el comportamiento real de sus clientes para optimizar cada punto de contacto», señaló Anabell Trejo, CEO y cofundadora de Getin.

Una nueva era para las tiendas físicas

El reporte subraya que el consumidor mexicano ha evolucionado: ahora es más selectivo, valora su tiempo, compara antes de comprar y exige continuidad entre canales físicos y digitales. Esto plantea un llamado urgente a las marcas para reinventar sus estrategias de atracción, experiencia y conversión.

El reporte completo se puede consultar directamente en el sitio web getin.mx



