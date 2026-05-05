Fundación Santander y Generation México darán formación intensiva para mejorar empleabilidad de 400 jóvenes

50 % de los beneficiados serán mujeres. 65 % de las empresas prevé invertir en transformación digital en 2026, según KPMG

Un total de 400 jóvenes podrán capacitarse en perfiles tecnológicos altamente demandados, con la oportunidad de acceder a empleos formales e incrementar su ingreso hasta en tres salarios mínimos, gracias al donativo otorgado por Fundación Santander a Generation México. La inversión permitirá ampliar el acceso a programas intensivos de formación y empleabilidad durante 2026, con una meta de 50 % de participación de mujeres, en un momento donde el país enfrenta una creciente brecha de talento especializado y una alta presión para fortalecer la productividad.

Este esfuerzo cobra relevancia ante el reto que enfrenta México para integrar a su juventud al mercado productivo.

«Este donativo responde a una necesidad concreta del país: cerrar la brecha entre el talento joven y las habilidades que hoy demanda el mercado laboral. Al impulsar la formación de 400 jóvenes en áreas tecnológicas de alta demanda, no solo ampliamos sus oportunidades de acceso a empleo formal y mejores ingresos, sino que también contribuimos a fortalecer la competitividad y productividad de México en un entorno de transformación digital», señaló Valentina Villa Ordorica, directora general de la Fundación Santander México.

Con este donativo, Generation México fortalecerá su operación en 2026, con programas diseñados junto con empleadores para responder a necesidades reales del mercado laboral. Con una labor de hace más de 10 años, hoy la organización cuenta con resultados documentados que reflejan la efectividad de su modelo:

89 % de sus egresados consiguen empleo formal en menos de 180 días.

Sus egresados consiguen 3.08 veces más ganancias que antes de iniciar en Generation.

El 89 % de los exalumnos declara contar con dinero suficiente para cubrir sus necesidades diarias y el 62 % de ellos puede ahorrar, lo que refleja el impacto directo en estabilidad económica y calidad de vida.

«Esta alianza con Fundación Santander representa una inversión estratégica en el talento que México necesita para crecer. En Generation México trabajamos para que los jóvenes no solo consigan empleo, sino que accedan a oportunidades reales de movilidad social y estabilidad económica. Este donativo permitirá que 400 jóvenes, la mitad de ellas mujeres, se formen en áreas de alta demanda y puedan construir un futuro con mejores ingresos y oportunidades profesionales», afirmó Mercedes de la Maza, CEO de Generation México.

Como parte de este esfuerzo, los y las jóvenes beneficiados podrán acceder a programas intensivos diseñados para responder a sectores con alta demanda laboral, entre ellos:

AWS re/Start con Especialización en Inteligencia Artificial (Foundational), enfocado en cloud computing e inteligencia artificial con certificaciones oficiales de Amazon Web Services (AWS).

Desarrollador/a Java Full Stack, orientados al desarrollo de aplicaciones completas.

Especialista en Soporte de TI (Help Desk), enfocado en soporte técnico empresarial.

Para el cierre de 2025, cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que de los 30.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que residen en el país, el 47.7 % integran la Población No Económicamente Activa (PNEA). Si bien no todos responden a la misma realidad, pues una parte importante son mujeres dedicadas a labores de cuidado, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan se mantiene estancada alrededor de 18.9 %, de acuerdo con parámetros de la OCDE. Frente a este contexto, Generation México impulsa oportunidades reales para los llamados Jóvenes Oportunidad, demostrando que con formación pertinente y acompañamiento hacia el empleo es posible transformar talento en movilidad social.

En paralelo, el sector privado atraviesa un momento clave: mientras enfrenta desafíos como la incertidumbre económica, la dificultad para atraer talento y la transformación digital acelerada, las empresas están incrementando su apuesta por iniciativas que generen resiliencia y crecimiento sostenible. En este sentido, el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026, de KPMG, revela que 65 % de las compañías prevé nuevas inversiones enfocadas en transformación digital y automatización de procesos, al mismo tiempo que 96 % prioriza fortalecer una cultura con propósito como base para retener talento, y 47 % identifica los programas de entrenamiento como un diferenciador clave. En este escenario, invertir en formación tecnológica para jóvenes no solo es una acción social: es una respuesta directa a las necesidades reales del mercado laboral.

Con esta colaboración, Fundación Santander y Generation México reafirman que la responsabilidad social no solo se mide en intención, sino en resultados concretos: más jóvenes con acceso a formación de calidad, más mujeres integrándose a sectores estratégicos, y más talento preparado para responder a las necesidades de un mercado laboral en transformación. En un país donde millones de jóvenes siguen fuera de oportunidades productivas, alianzas como esta demuestran que invertir en empleabilidad es invertir en desarrollo económico, cohesión social y futuro.