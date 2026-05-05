Formerra nombra a Matt Borowiec director comercial (CCO)

El ejecutivo, con más de 25 años de experiencia en materiales y distribución, liderará la estrategia comercial global de Formerra para impulsar el crecimiento, reforzar la ejecución de ventas y mejorar la relación con clientes y proveedores

LATINOAMÉRICA (Mayo 05 de 2026). Formerra, un distribuidor líder de materiales de alto rendimiento, anunció hoy el nombramiento de Matt Borowiec como director comercial (Chief Commercial Officer, CCO). Borowiec liderará la organización comercial de la compañía para apoyar el crecimiento continuo y la expansión global, al tiempo que refuerza la ejecución de ventas y el éxito del cliente.

Borowiec es un ejecutivo experimentado con más de 25 años de experiencia en funciones operativas, comerciales y de cuenta de resultados (P&L) en la fabricación de resinas, compuestos especializados y distribución, incluyendo puestos de liderazgo en GE Plastics, PolyOne (ahora Avient), Transcendia, Celanese y Kinsley Group. Con este bagaje, está bien posicionado para liderar la estrategia comercial de Formerra en este momento clave de la evolución de la empresa.

«Matt aporta una combinación única de experiencia tanto en el lado del productor como en el de la distribución, lo que lo posiciona bien para fortalecer la alineación entre nuestros proveedores, clientes y equipos comerciales», afirmó Tom Kelly, director ejecutivo de Formerra. «Su mentalidad centrada en el cliente, su perspectiva informada y su estilo de liderazgo práctico ayudarán a acelerar nuestro rendimiento comercial y respaldar el progreso continuo de Formerra».

En su función como CCO, Borowiec se centrará en permitir que la organización comercial opere a un nivel superior, reforzando la eficacia y la consistencia de las ventas, al tiempo que prioriza las necesidades de los clientes y la colaboración con los proveedores.

Sobre Formerra

Formerra es un distribuidor destacado de materiales de ingeniería que conecta a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales (OEM) y propietarios de marcas en los mercados sanitario, de consumo, industrial y de movilidad. Impulsada por la experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación distintiva de profundidad de cartera, fortaleza en la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades avanzadas de comercio electrónico e innovación. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples industrias a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando un mayor rendimiento, productividad, fiabilidad y sostenibilidad. Para más información, visitar www.formerra.com.

Contacto

Nombre contacto: Jackie Morris

Descripción contacto: Responsable de Comunicación y Marketing en Formerra

Teléfono de contacto: +1 630-972-3144

Fuente: Central de Noticias AndeanWire