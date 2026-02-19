Fibra Park Life anuncia su llegada a la BMV: nace la primera Fibra de Vivienda en Renta en México

El modelo de «Vivienda como Servicio» busca capturar un mercado desatendido de más de 40 millones de personas que priorizan la calidad de vida sobre la propiedad. El porcentaje de vivienda en renta en México es del 16.4 % de los hogares, frente al 35 % en EE. UU , representando una oportunidad de inversión sin precedente. Asimismo, el mercado de renta en México es informal y operado muy poco de manera institucional

El mercado bursátil mexicano sumará un nuevo jugador enfocado en vivienda en renta. Fibra Park Life anunció su llegada a Bolsa Mexicana de Valores como el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra Internalizada) especializado exclusivamente en renta habitacional administrada de forma institucional en el país.

La colocación busca capitalizar un mercado con amplio rezago estructural. En México, la vivienda en renta representa aproximadamente el 16.4 % del total del parque habitacional, mientras que en Estados Unidos es del 35 %. Ello representa una brecha aún más evidente en el segmento institucional: en México, menos del 5 % de la vivienda en renta es administrada de manera institucional, entretanto en Estados Unidos esta proporción se aproxima al 30 %. Esta diferencia refleja un amplio potencial de crecimiento y consolidación para plataformas profesionales en el mercado mexicano.

El modelo de negocio se sustenta en el concepto de «Vivienda como Servicio», orientado a jóvenes profesionistas, familias en transición y nómadas digitales. De acuerdo con cifras demográficas, el 65 % de la población mexicana tiene menos de 40 años, mientras que más de 40 millones de personas priorizan la movilidad laboral sobre la adquisición de vivienda propia.

Detrás de esta propuesta se encuentra el liderazgo de Gustavo Tomé Velázquez, reconocido por su capacidad para innovar en los mercados inmobiliario y financiero.

Este proyecto impulsa el cambio de paradigma de «propiedad» al «servicio». Su visión establece que el valor real ya no reside únicamente en los metros cuadrados, sino en la operación eficiente, en la satisfacción del residente y amenidades, integrando tecnología de vanguardia y gobernanza transparente para profesionalizar el futuro habitacional de México.

Bajo esta premisa, la renta institucional deja de ser un «plan B» para convertirse en una decisión inteligente. Al situar la vivienda cerca de los centros de trabajo, se reducen traslados y se mejora la calidad de vida, transformando el concepto de hogar en una infraestructura esencial para el desarrollo urbano ordenado.

Fibra Park Life está diseñado para satisfacer las necesidades de quienes priorizan ubicaciones conectadas, cercanas al empleo y a los servicios, entendiendo que la vivienda no puede separarse de la movilidad, la productividad y la calidad de vida. Este enfoque responde a una realidad estadística; entre 2010 y 2022, la clase media en México creció un 25.3 %, y actualmente el 65 % de la población tiene menos de 40 años.

Tomé Velázquez señaló que el enfoque se centra en administrar viviendas con altos niveles de servicios, contratos estandarizados y canales de atención formales que brinden tranquilidad y seguridad jurídica al inquilino.

El acceso a la vivienda propia se ha convertido en un desafío crítico. Entre 2015 y 2025, el precio de las propiedades subió un 8.5 % anual según el índice SHF de Precios de la Vivienda en México, casi el doble que la inflación. Por lo que la renta se vuelve cada día una realidad como la única salida viable para la clase media ascendente.

Respaldado por Skyway Equities, Fibra Park Life utiliza un motor tecnológico de vanguardia. La operación emplea inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo y la optimización dinámica de rentas a través de su plataforma Proptech, por lo que esperan obtener una ocupación superior al 92 %

Actualmente, Fibra Park Life inicia con un portafolio estabilizado de cuatro activos ubicados en mercados de alta demanda en Ciudad de México y Querétaro, que en conjunto suman 287 unidades, con una renta promedio mensual de MXN $28,300.

El portafolio incluye inmuebles en Polanco, Condesa, Santa Fe, CDMX y Querétaro con diferentes amenidades como: gimnasio, business center, cine, cocina, entre otras, con una buena trayectoria de operación.

El activo en Querétaro cuenta con 198 unidades y amenidades como gimnasio, salón de adultos, ludoteca, alberca y salas de trabajo, en operación desde 2016, todas operando bajo un modelo de administración centralizada, mantenimiento programado y estándares homogéneos de servicio.

Además, despliega una estrategia multimarca para diversificar la oferta según la ubicación, el nivel socioeconómico y el tipo de producto, cada una con un enfoque y tipo de departamento específico:

Park Life: departamentos de alta gama completamente amueblados, con diseño sofisticado, mobiliario de diseñador, electrodomésticos de última generación y acabados de lujo. Situados en barrios exclusivos y cuentan con amenidades premium como gimnasio, alberca y seguridad. City Life: departamentos de residencial medio, sin amueblar para priorizar precios accesibles. Situados en zonas de alta conectividad, cercanos a centros comerciales, oficinas y universidades con amenidades enfocadas en la funcionalidad. Town Life: comunidades de vivienda horizontal unifamiliar, ubicadas en zonas urbanas secundarias con alta conectividad y amenidades tipo casa club, para fomentar la convivencia y, en algunos casos, integran áreas de comercio local bajo esquemas de usos mixtos.

En el ámbito de sostenibilidad (ESG), Fibra Park Life se enfoca en una administración 100 % verticalizada con eficiencia energética, gestión de residuos en operación, seguridad y salud del residente, mecanismos de atención a quejas y protocolos de no discriminación.