EFEX levanta ronda semilla de 8 mdd para consolidar su plataforma de tesorería global en México y Estados Unidos

Con el respaldo de PayPal Ventures y Floodgate, EFEX es una solución transfronteriza potenciada por IA para empresas que operan en el corredor comercial México – EE.UU., la cual moviliza 1 billón de dólares anuales

EFEX, la plataforma financiera enfocada en tesorería global y pagos transfronterizos para empresas del mid-market, anunció el cierre de una ronda semilla de 8 mdd, la cual fue coliderada por PayPal Ventures y Floodgate, y contó con la participación de Contour Venture Partners y Nido Ventures.

De acuerdo al Banco Mundial, los pagos transfronterizos tradicionales todavía tardan entre uno y tres días hábiles con costos totales que oscilan entre el 5 y 7 por ciento del monto de transacción. En este contexto, EFEX está construyendo una alternativa moderna para uno de los corredores comerciales más importantes del mundo: México y Estados Unidos. Esta nueva inversión permitirá acelerar la integración de inteligencia artificial (IA) en toda su infraestructura operativa y simplificar aún más los flujos de trabajo de tesorería para aquellas empresas que transaccionan en ambos países.

«Levantamos esta ronda para modernizar la manera en que las empresas mueven dinero a través de las fronteras», indicó Dimitri Zaninovich, cofundador y CEO de EFEX. «Hoy en día, la infraestructura de tesorería actual sigue dominada por sistemas heredados que se usan por costumbre, no porque sean la mejor opción. Con tracción comprobada, estamos construyendo una nueva capa de tesorería global diseñada para la forma en que las empresas operan hoy y hacia dónde se dirigen».

Tracción sólida y expansión operativa

EFEX entra en esta nueva fase tras haber logrado un crecimiento de 6 veces en sus ingresos durante 2025 y procesar más de 1,000 mdd en volumen de pagos durante el mismo período. La plataforma se ha convertido en infraestructura crítica para las empresas que gestionan pagos internacionales, cobranza local y flujos de tesorería complejos en múltiples divisas.

Con el financiamiento previo, EFEX fortaleció su equipo, atrajo nuevos talentos especializados y expandió su presencia en los principales centros de negocio de México, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Con esta nueva ronda, refuerza esa base y respalda la expansión de la compañía en México y Estados Unidos, uno de los corredores comerciales más importantes para el sector empresarial en todo el continente.

«EFEX opera en un segmento donde la eficiencia, la escala y la experiencia del usuario siguen siendo puntos críticos de fricción», señaló Ian Cox, Partner de PayPal Ventures. «Estamos entusiasmados de aportar con nuestra presencia global y experiencia para apoyar a EFEX en el escalamiento internacional de su plataforma».

Tesorería empresarial, el siguiente frente de innovación

A pesar de la rápida digitalización en los servicios financieros, más del 60 por ciento de las empresas en mercados emergentes aún enfrentan retrasos, costos elevados y visibilidad limitada en sus pagos transfronterizos, particularmente en transacciones masivas y operaciones multidivisa (Bank for International Settlements). Al mismo tiempo, el aumento de la volatilidad cambiaria (FX), la presión sobre los márgenes y la complejidad regulatoria han posicionado la gestión de tesorería como un rol estratégico central para los equipos de finanzas.

Bajo este contexto, EFEX busca convertirse a corto plazo en la plataforma para servicios de tesorería corporativa en México. Más información en efex.com.