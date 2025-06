Estudiar sin poner en pausa tu vida, el futuro de la educación ya llegó, según Tecmilenio

Más del 60% de las personas entre 25 y 34 años en México quieren seguir formándose.

El modelo educativo flexible MAPS se adapta a las necesidades, los intereses y las circunstancias de cada persona.

Estudiar una carrera, actualizar las competencias o cambiar de rumbo profesional no debería implicar renunciar al trabajo, aplazar un emprendimiento o sacrificar tiempo personal. Hoy, los adultos jóvenes lo saben: más del 60% de las personas entre 25 y 34 años en México quieren seguir formándose, pero citan la falta de tiempo y de modelos flexibles como el principal obstáculo para hacerlo (IMJUVE, 2022). La urgencia es real: según el Foro Económico Mundial, el 50% de las habilidades laborales actuales dejarán de ser relevantes en los próximos cinco años.

Y aunque el deseo de seguir aprendiendo crece, los modelos educativos tradicionales siguen anclados en estructuras rígidas. Sólo 2 de cada 10 jóvenes mexicanos en ese rango de edad estudian y trabajan al mismo tiempo (ENOE, 2023). ¿La razón? El sistema no está pensado para quienes ya tienen responsabilidades personales, laborales o familiares. La solución es clara: son necesarios modelos educativos diseñados para adaptarse a la vida real, no al revés.

Ahí es donde entra MAPS, el nuevo modelo educativo de Tecmilenio que responde a la necesidad urgente de flexibilidad. MAPS (Modular, Apilable y Personalizable) está pensado para personas que quieren avanzar profesionalmente mientras mantienen el control de su tiempo y sus decisiones.

MAPS permite elegir certificados según los intereses, necesidades, circunstancias y metas de cada estudiante. Cada bloque de ocho semanas desarrolla competencias técnicas y humanas que son validadas con insignias digitales, listas para mostrarse en los perfiles profesionales desde el primer momento. No se trata de acumular materias, sino de construir un perfil sólido, único, con habilidades que sí pide el mercado laboral.

Estos certificados no se diseñan en un aula aislada. Son cocreados con empresas y especialistas. Además, permite obtener certificaciones con líderes globales como Amazon, Google, BBVA y LinkedIn, lo cual garantiza que lo que aprendes esté alineado no sólo con las necesidades reales del mundo del trabajo, sino también con el propósito de vida de cada persona.

Las carreras ejecutivas de MAPS pueden estudiarse en formato presencial, online o híbrido, de modo que se pueden ajustar para no afectar otras ocupaciones. Estudiar debe ser un impulso y no una limitante, con MAPS, la educación de calidad se adapta al estilo de vida, tiempos y aspiraciones de cada estudiante. Porque crecer profesionalmente no debería implicar que alguien detenga su vida, hoy, más que nunca, la educación necesita moverse al ritmo de los estudiantes.



